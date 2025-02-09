Усиление морозов, опять −30? Погода в Москве и Питере 10–16 февраля
Погода в Москве и Петербурге на предстоящей неделе будет достаточно стабильной. Везде ожидается температура выше климатической нормы, осадки не прогнозируются, временами должно быть солнечно. О том, к чему готовиться жителям и гостям российских столиц с 10 по 16 февраля, NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.
Какая погода ожидается в Москве с 10 по 16 февраля
В Москве всю неделю погоду будет определять антициклон. Все дни будет переменная облачность, временами малооблачно, без осадков. Морозы ожидаются умеренными, и, несмотря на их усиление по сравнению с январской оттепелью, среднесуточная температура окажется выше климатической нормы в начале недели на 1−3 градуса, а в последующие дни — на 4−6 градусов.
С понедельника по среду ожидаются наиболее холодные ночи с минимальной температурой воздуха минус 5–10 градусов по области и минус 6–8 — в Москве. В дневные часы 10–12 февраля в Подмосковье от −1 до −6 градусов. В Москве днем 10 февраля — около −4, 11–12 февраля — около −5 градусов.
В четверг и пятницу, 13–14 февраля, немного потеплеет. В ночные часы температура в столичном регионе будет находиться в диапазоне от −2 до −7 градусов. Днем ожидается минус 1–4 градуса.
В субботу, 15 февраля, в Московской области по ночам температура прогнозируется в диапазоне минус 5–8 градусов, в столице — от −4 до −6 градусов. Днем — минус 2–4. В воскресенье, 16 февраля, потеплеет примерно на один градус.
Атмосферное давление достигнет максимального значения в 775 мм рт. ст. в начале недели. К 13–14 февраля оно понизится до 755 мм рт. ст. Ветер ожидается переменных направлений, он будет слабым.
Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что снегопады и метель вернутся в Москву ближе к середине месяца.
«Некоторые модели долгосрочных прогнозов говорят о том, что вторая половина февраля будет со значительным количеством осадков, и это будет снег, там возможны и метели. Февраль, скорее всего, закончится со снегом в большем количестве, чем сейчас за окном. Как правило, снегопады связаны с тем, что у нас происходит вторжение теплого воздуха. Мы надеемся, что такой умеренный морозец, который будет в следующие выходные, надолго не задержится, а затем температура начнет повышаться. В феврале, конечно, возможны оттепели», — заявила Позднякова.
Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 10 по 16 февраля
В Северной столице, как и в Москве, ожидается переменная облачность без осадков, временами малооблачно и ясно. Температура будет выше климатической нормы примерно на два градуса.
По ночам в Санкт-Петербурге в течение рабочей недели ожидается минус 3–8 градусов, в Ленинградской области — местами до −10. В дневные часы с понедельника по пятницу от −1 до −3 градусов.
В выходные немного похолодает. В Петербурге столбики термометров по ночам опустятся до минус 9–11 градусов, днем в субботу — около −4, в воскресенье — около −2 градусов.
Ветер в понедельник будет дуть с северо-востока, во вторник — с юго-запада, в среду — с запада, в четверг — с севера. Его скорость составит 3–6 метров в секунду. Атмосферное давление высокое: в понедельник оно составит около 783 миллиметров ртутного столба, а далее начнет понижаться до 774 миллиметров ртутного столба к концу рабочей недели.
Температурные рекорды в Москве с 10 по 16 февраля
Самую теплую погоду на неделе с 10 по 16 февраля за всю историю метеонаблюдений в Москве метеорологи зафиксировали в 1905 году. Тогда 12 февраля воздух прогрелся до +5,1 градуса. Самым аномальным по теплу 16 февраля было в 1915 году. С тех пор температурный рекорд для этой даты составляет +4,9 градуса.
В 1879 году в историю наблюдений за погодой вошли сразу две даты — 10 и 11 февраля, когда воздух в городе прогревался до +4,6 и +4 градусов соответственно. Другой суточный температурный максимум был установлен в 1960 году для 14 февраля. В тот день в Москве было +4,1 градуса.
Температурный максимум для 15 февраля метеорологи зафиксировали в 1952 году, когда воздух в столице прогревался до +3,8 градуса. А в 1939-м самым теплым в истории метеонаблюдений оказалось 13 февраля с отметкой +3,5 градуса.
Холоднее всего на неделе было в Москве 10 февраля 1895-го. Тогда температура воздуха опустилась до −32,3 градуса. В 1930 году в историю вошли 11 и 12 февраля, когда термометры показывали −31,2 и −30,2 градуса соответственно.
Суточный температурный минимум в −30,8 градуса был установлен в Москве 15 февраля 1934 года. До −29,4 градуса в городе подмораживало 16 февраля 1913 года. А самое холодное в истории метеонаблюдений 13 февраля было в 1911 году. В тот день столбики термометров опустились до отметки −29,3 градуса.
Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 10 по 16 февраля
Самыми теплыми днями недели с 10 по 16 февраля за всю историю метеонаблюдений в городе на Неве стали 10 февраля 2002-го, 14 февраля 2017-го и 16 февраля 1914 года. Тогда воздух прогревался до +6 градусов.
До рекордно высоких +5 градусов в Северной столице теплело 11 февраля 2015-го, 12 февраля 1925-го и 15 февраля 1995 года. Все эти даты стали самыми «жаркими» за всю историю метеонаблюдений в городе в данные дни.
Самым теплым 13 февраля в Санкт-Петербурге выдалось в 2016 году. Тогда столбики термометров поднимались до отметки +4 градуса.
Максимально холодным днем недели в истории города стало 16 февраля 1900 года. Тогда подморозило до −33 градусов. В морозном 1979 году, который начался с ультраполярного вторжения, самыми холодными датами стали 14 и 15 февраля, когда термометры показывали −29 и −32 градуса соответственно. Также аномальная температура −29 градусов наблюдалась в Ленинграде 11 февраля 1929 года.
Самым холодным 10 февраля в Санкт-Петербурге было в далеком 1893 году. В тот день был установлен температурный рекорд в −31 градус. До −26 градусов в городе подмораживало 12 февраля 1994-го и 13 февраля 1895 года. Температуру ниже этих отметок в данные числа метеорологи пока не отмечали.