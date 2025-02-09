Усиление морозов, опять −30? Погода в Москве и Питере 10–16 февраля

Погода в Москве и Петербурге на предстоящей неделе будет достаточно стабильной. Везде ожидается температура выше климатической нормы, осадки не прогнозируются, временами должно быть солнечно. О том, к чему готовиться жителям и гостям российских столиц с 10 по 16 февраля, NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

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Какая погода ожидается в Москве с 10 по 16 февраля

В Москве всю неделю погоду будет определять антициклон. Все дни будет переменная облачность, временами малооблачно, без осадков. Морозы ожидаются умеренными, и, несмотря на их усиление по сравнению с январской оттепелью, среднесуточная температура окажется выше климатической нормы в начале недели на 1−3 градуса, а в последующие дни — на 4−6 градусов.

С понедельника по среду ожидаются наиболее холодные ночи с минимальной температурой воздуха минус 5–10 градусов по области и минус 6–8 — в Москве. В дневные часы 10–12 февраля в Подмосковье от −1 до −6 градусов. В Москве днем 10 февраля — около −4, 11–12 февраля — около −5 градусов.

В четверг и пятницу, 13–14 февраля, немного потеплеет. В ночные часы температура в столичном регионе будет находиться в диапазоне от −2 до −7 градусов. Днем ожидается минус 1–4 градуса.

В субботу, 15 февраля, в Московской области по ночам температура прогнозируется в диапазоне минус 5–8 градусов, в столице — от −4 до −6 градусов. Днем — минус 2–4. В воскресенье, 16 февраля, потеплеет примерно на один градус.

Атмосферное давление достигнет максимального значения в 775 мм рт. ст. в начале недели. К 13–14 февраля оно понизится до 755 мм рт. ст. Ветер ожидается переменных направлений, он будет слабым.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что снегопады и метель вернутся в Москву ближе к середине месяца.

« Н е к о т о р ы е м о д е л и д о л г о с р о ч н ы х п р о г н о з о в г о в о р я т о т о м , ч т о в т о р а я п о л о в и н а ф е в р а л я б у д е т с о з н а ч и т е л ь н ы м к о л и ч е с т в о м о с а д к о в , и э т о б у д е т с н е г , т а м в о з м о ж н ы и м е т е л и . Ф е в р а л ь , с к о р е е в с е г о , з а к о н ч и т с я с о с н е г о м в б о л ь ш е м к о л и ч е с т в е , ч е м с е й ч а с з а о к н о м . К а к п р а в и л о , с н е г о п а д ы с в я з а н ы с т е м , ч т о у н а с п р о и с х о д и т в т о р ж е н и е т е п л о г о в о з д у х а . М ы н а д е е м с я , ч т о т а к о й у м е р е н н ы й м о р о з е ц , к о т о р ы й б у д е т в с л е д у ю щ и е в ы х о д н ы е , н а д о л г о н е з а д е р ж и т с я , а з а т е м т е м п е р а т у р а н а ч н е т п о в ы ш а т ь с я . В ф е в р а л е , к о н е ч н о , в о з м о ж н ы о т т е п е л и » , — з а я в и л а П о з д н я к о в а .

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 10 по 16 февраля

В Северной столице, как и в Москве, ожидается переменная облачность без осадков, временами малооблачно и ясно. Температура будет выше климатической нормы примерно на два градуса.

По ночам в Санкт-Петербурге в течение рабочей недели ожидается минус 3–8 градусов, в Ленинградской области — местами до −10. В дневные часы с понедельника по пятницу от −1 до −3 градусов.

В выходные немного похолодает. В Петербурге столбики термометров по ночам опустятся до минус 9–11 градусов, днем в субботу — около −4, в воскресенье — около −2 градусов.

Ветер в понедельник будет дуть с северо-востока, во вторник — с юго-запада, в среду — с запада, в четверг — с севера. Его скорость составит 3–6 метров в секунду. Атмосферное давление высокое: в понедельник оно составит около 783 миллиметров ртутного столба, а далее начнет понижаться до 774 миллиметров ртутного столба к концу рабочей недели.

Температурные рекорды в Москве с 10 по 16 февраля

Самую теплую погоду на неделе с 10 по 16 февраля за всю историю метеонаблюдений в Москве метеорологи зафиксировали в 1905 году. Тогда 12 февраля воздух прогрелся до +5,1 градуса. Самым аномальным по теплу 16 февраля было в 1915 году. С тех пор температурный рекорд для этой даты составляет +4,9 градуса.

В 1879 году в историю наблюдений за погодой вошли сразу две даты — 10 и 11 февраля, когда воздух в городе прогревался до +4,6 и +4 градусов соответственно. Другой суточный температурный максимум был установлен в 1960 году для 14 февраля. В тот день в Москве было +4,1 градуса.

Температурный максимум для 15 февраля метеорологи зафиксировали в 1952 году, когда воздух в столице прогревался до +3,8 градуса. А в 1939-м самым теплым в истории метеонаблюдений оказалось 13 февраля с отметкой +3,5 градуса.

Холоднее всего на неделе было в Москве 10 февраля 1895-го. Тогда температура воздуха опустилась до −32,3 градуса. В 1930 году в историю вошли 11 и 12 февраля, когда термометры показывали −31,2 и −30,2 градуса соответственно.

Суточный температурный минимум в −30,8 градуса был установлен в Москве 15 февраля 1934 года. До −29,4 градуса в городе подмораживало 16 февраля 1913 года. А самое холодное в истории метеонаблюдений 13 февраля было в 1911 году. В тот день столбики термометров опустились до отметки −29,3 градуса.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 10 по 16 февраля

Самыми теплыми днями недели с 10 по 16 февраля за всю историю метеонаблюдений в городе на Неве стали 10 февраля 2002-го, 14 февраля 2017-го и 16 февраля 1914 года. Тогда воздух прогревался до +6 градусов.

До рекордно высоких +5 градусов в Северной столице теплело 11 февраля 2015-го, 12 февраля 1925-го и 15 февраля 1995 года. Все эти даты стали самыми «жаркими» за всю историю метеонаблюдений в городе в данные дни.

Самым теплым 13 февраля в Санкт-Петербурге выдалось в 2016 году. Тогда столбики термометров поднимались до отметки +4 градуса.

Максимально холодным днем недели в истории города стало 16 февраля 1900 года. Тогда подморозило до −33 градусов. В морозном 1979 году, который начался с ультраполярного вторжения, самыми холодными датами стали 14 и 15 февраля, когда термометры показывали −29 и −32 градуса соответственно. Также аномальная температура −29 градусов наблюдалась в Ленинграде 11 февраля 1929 года.

Самым холодным 10 февраля в Санкт-Петербурге было в далеком 1893 году. В тот день был установлен температурный рекорд в −31 градус. До −26 градусов в городе подмораживало 12 февраля 1994-го и 13 февраля 1895 года. Температуру ниже этих отметок в данные числа метеорологи пока не отмечали.