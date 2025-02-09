Священник предупредил россиян об обмане «церковных» мошенников

При виде объявлений о сборе помощи на храмы и монастыри, следует проверять официальные церковные сайты и указанные там номера телефонов, так как за этими объявлениями могут стоять мошенники. Об этом рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.

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Священник, отвечая на вопрос, как не стать жертвой мошенников, мимикрирующих под клириков РПЦ, и отличить фейковые публикации о Церкви от настоящих, напомнил, что доверие к церкви и ее представителям в России высокое, поэтому часто люди не проверяют информацию.

« О ч е н ь м н о г о м о ш е н н и к о в д е й с т в у е т о т л и ц а р а з н ы х о б щ е с т в е н н ы х о р г а н и з а ц и й — в т о м ч и с л е « ц е р к о в н ы х » , о т л и ц а Ц е р к в и » , — н а п о м н и л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

Волков добавил, что в интернете часто можно увидеть баннеры с призывами помочь тому или иному храму и монастырю. Священник отметил, что так могут собирать помощь храмы из глубинки, однако нужно уточнить, действительно ли существует такой храм и священник. Для этого следует зайти на официальный сайт епархии, указал собеседник агентства.

В октябре прошлого года сообщалось, что жителя Выксы, собиравшего деньги на выдуманную реконструкцию храма, будут судить за мошенничество. По версии следствия, 51-летний мужчина обманывал людей с марта 2023 года по январь 2024-го. Он публиковал в соцсетях видео с иконами и просил неравнодушных людей оказать благотворительную помощь в реставрации Храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Федоровское Конаковского района Тверской области.