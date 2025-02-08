В Москве у курьеров начали массово отнимать велосипеды. Что происходит

Как сообщили в Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС), такие рейды начались с начала 2025 года. У курьеров, которые используют электровелосипеды, проверяют технические характеристики транспорта. Сотни велосипедов уже оказались на штрафстоянке. Что с ними не так — далее в материале.

Что происходит у курьеров

С начала 2025 года ГАИ проводит рейды среди курьеров Москвы и Подмосковья и проверяет их электровелосипеды. Это связано с ГОСТом, который в конце 2024 года утвердили для электровелосипедов.

Теперь их категорию определяют не по мощности двигателя, а максимальной скорости. Она не должна превышать по городу 25 км/ч. Если скорость выше, то для управления такого «мопеда» требуется категория М. Когда у курьера не оказывается прав для вождения транспорта — тот эвакуируют на штрафстоянку.

Как РБК рассказали в Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС), у курьеров уже изъяли сотни велосипедов, за которыми они не спешат приходить. Дело в том, что оплата штрафов в итоге может превышать стоимость велосипеда.

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