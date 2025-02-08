Мошенники пытались обмануть режиссера Германа-младшего

Режиссер Алексей Герман-младший чуть не стал жертвой телефонных мошенников.

Схема началась со звонка якобы с почты. Герману сообщили, что на его имя пришло письмо из налоговой, и спросили, на какой адрес отправить документы. Следом пришел код, который нужно было назвать.

Режиссеру все это не показалось странным, поскольку личные персональные данные у него не просили. В итоге он продиктовал код.

« К о г д а я э т о с к а з а л , п р е р в а л а с ь с в я з ь . З а г р о б н ы м г о л о с о м с к а з а л и , ч т о с в я з ь п р е р в а н а Р о с к о м н а д з о р о м , ч т о я р а з г о в а р и в а ю с м о ш е н н и к о м . П о я в и л с я в т о р о й ч е л о в е к ц е п о ч к и , к о т о р ы й м е н я п ы т а л с я у б е д и т ь в т о м , ч т о я п р о д и к т о в а л С М С [ м о ш е н н и к у ] и в с е м о и д а н н ы е , д е н ь г и у к р а д у т , и х н а д о с п а с а т ь » , - р а с с к а з а л Г е р м а н в р а з г о в о р е с т е л е к а н а л о м 7 8 .

Режиссер не поверил второму собеседнику и положил трубку. По его словам, злоумышленник слишком старался, чем и вызвал подозрение.