Мошенники пытались обмануть режиссера Германа-младшего
Режиссер Алексей Герман-младший чуть не стал жертвой телефонных мошенников.
Схема началась со звонка якобы с почты. Герману сообщили, что на его имя пришло письмо из налоговой, и спросили, на какой адрес отправить документы. Следом пришел код, который нужно было назвать.
Режиссеру все это не показалось странным, поскольку личные персональные данные у него не просили. В итоге он продиктовал код.
«Когда я это сказал, прервалась связь. Загробным голосом сказали, что связь прервана Роскомнадзором, что я разговариваю с мошенником. Появился второй человек цепочки, который меня пытался убедить в том, что я продиктовал СМС [мошеннику] и все мои данные, деньги украдут, их надо спасать», - рассказал Герман в разговоре с телеканалом 78.
Режиссер не поверил второму собеседнику и положил трубку. По его словам, злоумышленник слишком старался, чем и вызвал подозрение.