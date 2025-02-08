Академик РАН Геннадий Онищенко ответил, нужно ли полностью запрещать аборты в России
На днях появилась новость, что в Вологодском регионе могут полностью запретить аборты. Также сейчас обсуждается идея введения подобной меры во всей стране. Нужно ли полностью запрещать аборты в России, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко изданию NEWS.ru.
"Абсолютно аборты не запретишь, потому что есть медицинские показания к ним, когда у женщины, например, резус отрицательный, а у плода — резус положительный. Это значит, если не сделать аборт, то погибнет она или погибнет ребенок. Что будет в стране, которая запретила аборты? Женщины будут попадать к гинекологам уже после того, как у них начинает прерываться беременность вследствие приема всякого рода медикаментов, механических приемов. Аборт будет патологический, и он будет инвалидизировать эту женщину". Геннадий Онищенко «Сегодня у нас средний возраст первородящих более 30 лет. 31 год, по-моему, а в Европе — 32–34 года. Естественно, зачатие ребенка в этот момент может произойти внебрачное. Тут вступают другие правила: нагуляла и всякого рода похожие обзывательства. Поэтому если мы сейчас вернемся к такому тупому запрету, к которому нас призывают, то что будет? Женщина забеременела, для нее это значит, что она лишается всего карьерного роста, который ей нужен для того, чтобы она чувствовала себя полноценным гражданином», — подытожил Геннадий Онищенко.