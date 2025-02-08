Онищенко ответил, нужно ли полностью запрещать аборты в России

На днях появилась новость, что в Вологодском регионе могут полностью запретить аборты. Также сейчас обсуждается идея введения подобной меры во всей стране. Нужно ли полностью запрещать аборты в России, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко изданию NEWS.ru.

" А б с о л ю т н о а б о р т ы н е з а п р е т и ш ь , п о т о м у ч т о е с т ь м е д и ц и н с к и е п о к а з а н и я к н и м , к о г д а у ж е н щ и н ы , н а п р и м е р , р е з у с о т р и ц а т е л ь н ы й , а у п л о д а — р е з у с п о л о ж и т е л ь н ы й . Э т о з н а ч и т , е с л и н е с д е л а т ь а б о р т , т о п о г и б н е т о н а и л и п о г и б н е т р е б е н о к . Ч т о б у д е т в с т р а н е , к о т о р а я з а п р е т и л а а б о р т ы ? Ж е н щ и н ы б у д у т п о п а д а т ь к г и н е к о л о г а м у ж е п о с л е т о г о , к а к у н и х н а ч и н а е т п р е р ы в а т ь с я б е р е м е н н о с т ь в с л е д с т в и е п р и е м а в с я к о г о р о д а м е д и к а м е н т о в , м е х а н и ч е с к и х п р и е м о в . А б о р т б у д е т п а т о л о г и ч е с к и й , и о н б у д е т и н в а л и д и з и р о в а т ь э т у ж е н щ и н у " . Г е н н а д и й О н и щ е н к о «Сегодня у нас средний возраст первородящих более 30 лет. 31 год, по-моему, а в Европе — 32–34 года. Естественно, зачатие ребенка в этот момент может произойти внебрачное. Тут вступают другие правила: нагуляла и всякого рода похожие обзывательства. Поэтому если мы сейчас вернемся к такому тупому запрету, к которому нас призывают, то что будет? Женщина забеременела, для нее это значит, что она лишается всего карьерного роста, который ей нужен для того, чтобы она чувствовала себя полноценным гражданином», — подытожил Геннадий Онищенко.