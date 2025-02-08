Умер актер из сериала «Тихий Дон» Владимир Подоляк

7 февраля ушел из жизни Владимир Подоляк, советский актер театра, кино и сериалов. Ему было 69 лет.

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Владимир Семенович Подоляк родился в 1955 году. С 1991-го - актер Краснодарского театра драмы, на сцене которого сыграл более пятидесяти ролей.

Сниматься начал в первой половине 1980-х: "Дела земные", социальная драма "Гибель во имя рождения" (Красин, главная роль), "Гулящие люди", "Морские дьяволы", "Тихий Дон" 2015-го, "Ищейка", "Спасская" и другие проекты.

Об уходе исполнителя сообщил портал "Кино-театр.ру".