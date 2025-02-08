«Это совсем непросто»: Дмитрий Дюжев высказался о влиянии искусственного интеллекта на человечество

Дмитрий Дюжев прокомментировал свое отношение к использованию искусственного интеллекта.

Дюжев высказался о влиянии искусственного интеллекта на человечество
© РИА Новости

На премьере фильма «ON и ОНА» с Юлией Пересильд в главной роли актер обсудил тему, которая поднимается в данном кинопроекте. Дюжев не стал скрывать, что задумка кинокартины, связанная с взаимоотношениями героини с искусственным интеллектом, кажется ему интересной и привлекательной.

По словам Дмитрия, ему, как зрителю, нравится наблюдать за тем, как в кино изображаются современные реалии.

Актер считает, что искусственный интеллект не достаточно изучен человечеством и что надеется на него не очень правильно. Кроме того Дюжев считает, что нельзя внедрять в дом ИИ в качестве помощника из-за неизвестности, с которой можно столкнуться

«Это такая ожидаемая тема. Мы все хотим в этом разбираться. Мы все хотим дружить с искусственным интеллектом. Мы хотим приобрести такого нового друга искусственный интеллект, который будет твоим помощником, будет твоим вдохновителем, будет выполнять твои идеи, задумки... Но это требует изучения, это требует времени, это совсем непросто, но очень увлекательно», разоткровенничался актер в беседе с Kp.ru.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Дюжев объяснил, почему запрещает детям смотреть «Бригаду» и «Жмурки».

Также сообщалось, что Владимир Киселев-старший ответил хейтерам сына, критикующим его заслуги.

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