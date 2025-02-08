Дюжев высказался о влиянии искусственного интеллекта на человечество

Дмитрий Дюжев прокомментировал свое отношение к использованию искусственного интеллекта.

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На премьере фильма «ON и ОНА» с Юлией Пересильд в главной роли актер обсудил тему, которая поднимается в данном кинопроекте. Дюжев не стал скрывать, что задумка кинокартины, связанная с взаимоотношениями героини с искусственным интеллектом, кажется ему интересной и привлекательной.

По словам Дмитрия, ему, как зрителю, нравится наблюдать за тем, как в кино изображаются современные реалии.

Актер считает, что искусственный интеллект не достаточно изучен человечеством и что надеется на него не очень правильно. Кроме того Дюжев считает, что нельзя внедрять в дом ИИ в качестве помощника из-за неизвестности, с которой можно столкнуться

« Э т о т а к а я о ж и д а е м а я т е м а . М ы в с е х о т и м в э т о м р а з б и р а т ь с я . М ы в с е х о т и м д р у ж и т ь с и с к у с с т в е н н ы м и н т е л л е к т о м . М ы х о т и м п р и о б р е с т и т а к о г о н о в о г о д р у г а — и с к у с с т в е н н ы й и н т е л л е к т , к о т о р ы й б у д е т т в о и м п о м о щ н и к о м , б у д е т т в о и м в д о х н о в и т е л е м , б у д е т в ы п о л н я т ь т в о и и д е и , з а д у м к и . . . Н о э т о т р е б у е т и з у ч е н и я , э т о т р е б у е т в р е м е н и , э т о с о в с е м н е п р о с т о , н о о ч е н ь у в л е к а т е л ь н о » , — р а з о т к р о в е н н и ч а л с я а к т е р в б е с е д е с Kp.ru.

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