Ушедшая от рака Евгения Добровольская напророчила свою смерть на юбилее. На праздновании 50-летия актрисы в театре был «похоронный антураж». Об этом в беседе с Woman.ru рассказала подруга артистки, врач Марият Мухина.

Если свое 60-летие уже тяжело больная Звезда фильма «Королева Марго» встретила на больничной койке, то в 2014 году Евгения Добровольская с размахом отметила день рождения в родном МХТ им. А.П. Чехова, где она служила более 30 лет. По случаю 50-летия актрисы в театре устроили грандиозный праздник, но, как утверждает Марият Мухина, вокруг царила траурная атмосфера.

« В с е д е к о р а ц и и б ы л и в ч е р н о м ц в е т е , к а к и е - т о ч е р н ы е к р е с т ы ! И я т а к б л и з к о в о с п р и н я л а , ч т о п е р е д е р н у л о . Т а к а я а т м о с ф е р а , б у д т о н е ю б и л е й в о в с е . С и м в о л и з м м н о г о з н а ч и т в ж и з н и л ю д е й . В р о д е в с е п о з д р а в л я ю т , а а н т у р а ж п о х о р о н н ы й , и я п о д у м а л а : к а к ж е т а к ? О т г о н я л а э т и м ы с л и , н о в с е р а в н о т а м ч у в с т в о в а л а с е б я н е у ю т н о » , — п р и з н а л а с ь п о д р у г а Е в г е н и и Д о б р о в о л ь с к о й .

Однако именинницу не смущал мрачный антураж торжества, а «особая энергетика» Евгении Добровольской, «которая притягивает», перекрывала весь негатив. Марият Мухина рассказала, что ее связь с актрисой оборвалась к 2020 году, когда у той начались проблемы с детьми, она занималась лечением младшей дочери. Позднее и бывший муж артистки Михаил Ефремов попал в аварию, что она также тяжело переживала.

« П о с л е а в а р и и я е й н а п и с а л а , п ы т а л а с ь п о з в о н и т ь . Н о т о л и б ы л о с н о м е р о м ч т о - т о , т о л и о н а п р е д п о ч и т а л а н е в и д е т ь н и к о г о , н о м о е с о о б щ е н и е о н а т о г д а т а к и н е п р о ч и т а л а » , — п о д е л и л а с ь М а р и я т М у х и н а .

Напомним, Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. По предварительной информации, причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне онкологии. Актриса узнала о страшном диагнозе за полтора года до смерти — у нее выявили агрессивную форму рака желудка.

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