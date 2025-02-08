Мизулина дала совет молодым блогерам

Глава Лиги безопасного интернета призвала не гнаться за просмотрами, снимая только негативные видео. Об этом она сообщила на встрече с молодёжью в Иркутском национальном исследовательском техническом университете.

« Я в и ж у м н о г о р е б я т , к о т о р ы е у ч а т с я б ы т ь б л о г е р а м и и ж у р н а л и с т а м и . Ч а с т о б е р у т н е г а т и в н ы й к о н т е н т , ч т о б ы о н б ы с т р о з а в и р у с и л с я . П о я в и л и с ь п о д р о с т к и , к о т о р ы е с н и м а ю т с и т у а ц и и б у л л и н г а в ш к о л е , ч т о б ы н а б р а т ь п р о с м о т р ы . М е н я э т о р а с с т р а и в а е т . Л и ч н о м н е н е х в а т а е т п о з и т и в н о й и н ф о р м а ц и и о л ю д я х и с о б ы т и я х » , — с к а з а л а Екатерина Мизулина.

Также она прокомментировала ситуацию с сайтом YouTube в России. Глава Лиги безопасного интернета назвала снижение скорости его работы целесообразной мерой, поскольку площадка работала с нарушениями закона, не удаляла контент, связанный с насилием и жестокостью.