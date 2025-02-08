Мизулина дала совет молодым блогерам

Мизулина посоветовала молодым блогерам уделять больше внимания позитивному контенту
Глава Лиги безопасного интернета призвала не гнаться за просмотрами, снимая только негативные видео. Об этом она сообщила на встрече с молодёжью в Иркутском национальном исследовательском техническом университете.
«Я вижу много ребят, которые учатся быть блогерами и журналистами. Часто берут негативный контент, чтобы он быстро завирусился. Появились подростки, которые снимают ситуации буллинга в школе, чтобы набрать просмотры. Меня это расстраивает. Лично мне не хватает позитивной информации о людях и событиях», — сказала Екатерина Мизулина.
Также она прокомментировала ситуацию с сайтом YouTube в России. Глава Лиги безопасного интернета назвала снижение скорости его работы целесообразной мерой, поскольку площадка работала с нарушениями закона, не удаляла контент, связанный с насилием и жестокостью.