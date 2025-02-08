Назван самый выносливый народ России

Следом за ними идут карачаевцы и балкарцы. Тройку замыкают корейцы. Об исследовании медицинской компании Genotek пишет РБК. В десятку лидеров по выносливости также попали башкиры, якуты, чуваши, дагестанцы, татары и осетины.

Специалисты изучили больше полутора сотен тысяч геномов России. По их данным, генетика играет значимую роль в определении физических возможностей. Также огромное влияние на выносливость оказывают тренировки, правильное питание и здоровый образ жизни.