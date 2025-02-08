Киселев заступился за сына перед хейтерами: «Пытаются побросать дерьмо на вентилятор»
Основатель группы "Земляне" Владимир Киселев отреагировал на критику в сети на награждение его сына Юрия Киселева (он же - ЮрКисс) медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени. Его слова передает "СтарХит".
Киселев уточнил, что решил обратиться к недоброжелателям сына спустя четыре года после присвоения ему госнаграды, поскольку дал хейтерам возможность выговориться.
"Вы, как никто, знаете все стадии прохождения документов, что медаль просто дать невозможно. А если вас так возмутило, что в 24 года человек награжден - посмотрите на наших волонтеров. И в 15, и в 19 лет школьники и студенты награждаются президентом…" - начал Киселев.
Музыкант напомнил, что его сын передавал на благотворительность как личные средства, так и заработанные благодаря авторским правам и концертам. Он заявил, что наследник еще до СВО поддерживал российскую армию, участвовал в различных мероприятиях и всячески отстаивал свою гражданскую позицию.
"Хейтеры пытаются побросать дерьмо на вентилятор, пользуясь своей безнаказанностью и, что немаловажно, побоявшись показать свое лицо. Если вы так уверены в своей правоте, почему же вы скрываетесь?!" - заявил Киселев.
Певец Юрий Киселев был награжден медалью орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени в феврале 2021 года. Ему присвоили награду "за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность".