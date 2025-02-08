Киселев заступился за сына перед хейтерами

Основатель группы "Земляне" Владимир Киселев отреагировал на критику в сети на награждение его сына Юрия Киселева (он же - ЮрКисс) медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени. Его слова передает "СтарХит".

Киселев уточнил, что решил обратиться к недоброжелателям сына спустя четыре года после присвоения ему госнаграды, поскольку дал хейтерам возможность выговориться.

" В ы , к а к н и к т о , з н а е т е в с е с т а д и и п р о х о ж д е н и я д о к у м е н т о в , ч т о м е д а л ь п р о с т о д а т ь н е в о з м о ж н о . А е с л и в а с т а к в о з м у т и л о , ч т о в 2 4 г о д а ч е л о в е к н а г р а ж д е н - п о с м о т р и т е н а н а ш и х в о л о н т е р о в . И в 1 5 , и в 1 9 л е т ш к о л ь н и к и и с т у д е н т ы н а г р а ж д а ю т с я п р е з и д е н т о м … " - н а ч а л К и с е л е в .

Музыкант напомнил, что его сын передавал на благотворительность как личные средства, так и заработанные благодаря авторским правам и концертам. Он заявил, что наследник еще до СВО поддерживал российскую армию, участвовал в различных мероприятиях и всячески отстаивал свою гражданскую позицию.

" Х е й т е р ы п ы т а ю т с я п о б р о с а т ь д е р ь м о н а в е н т и л я т о р , п о л ь з у я с ь с в о е й б е з н а к а з а н н о с т ь ю и , ч т о н е м а л о в а ж н о , п о б о я в ш и с ь п о к а з а т ь с в о е л и ц о . Е с л и в ы т а к у в е р е н ы в с в о е й п р а в о т е , п о ч е м у ж е в ы с к р ы в а е т е с ь ? ! " - з а я в и л К и с е л е в .

Певец Юрий Киселев был награжден медалью орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени в феврале 2021 года. Ему присвоили награду "за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность".