Синоптик: снег зимой в России станет экзотикой

Синоптик и климатолог Александр Шувалов заявил, что в 2050-ые годы Россию ждут аномальные зимы. Об этом сообщает «Абзац».

По словам Шувалова, к 2050-ым годам климат настолько изменится, что снег «может стать экзотикой» в России. Синоптик также добавил, что к этому времени зимы станут гораздо теплее, а лето станет куда более жарким.

« Л е т о п р и б а в и т д н и и н е д е л и . Б у д у т у ч а щ а т ь с я и п е р и о д ы о ч е н ь ж а р к о й п о г о д ы . К 2 0 5 0 г о д у л е т о м в М о с к в е с т о л б и к и т е р м о м е т р о в м о г у т з а ч а с т у ю п е р е с е к а т ь д о с т а т о ч н о з н а к о в у ю о т м е т к у + 4 0 ° C . С е й ч а с а б с о л ю т н ы й м а к с и м у м в М о с к в е , к о т о р ы й б ы л д о с т и г н у т в 2 0 1 0 г о д у , – э т о 3 8 , 2 ° C » , — з а я в и л о н .

Москвичам пообещали аномальную погоду

При этом Шувалов также считает, что повышение средних температур станет причиной роста числа природных бедствий. Он подчеркнул, что эту тенденцию видно уже сегодня — Шувалов заявляет, что число таких катаклизмов уже увеличилось на 10-15%.

« У ж е с е й ч а с в и д н о , ч т о п р о и с х о д и т р е з к о е у ч а щ е н и е з а с у х , л е с н ы х п о ж а р о в , з а л п о в ы х о с а д к о в , т о р н а д о , с и л ь н ы х у р а г а н о в . З а п о с л е д н е е в р е м я и х с т а л о б о л ь ш е н а 1 0 – 1 5 % . Э т а т е н д е н ц и я н а п о в т о р я е м о с т ь э к с т р е м а л ь н ы х п о г о д н ы х я в л е н и й с б о л ь ш о й в е р о я т н о с т ь ю б у д е т е щ е б о л е е н а г л я д н о й в с л е д у ю щ и е д е с я т и л е т и я » , — р а с с к а з а л э к с п е р т .

Ранее синоптик предупредил о рекордном повышении атмосферного давления в Москве.