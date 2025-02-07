Синоптик: снег зимой в России станет экзотикой

Синоптик и климатолог Александр Шувалов заявил, что в 2050-ые годы Россию ждут аномальные зимы. Об этом сообщает «Абзац».

Синоптик: снег зимой в России станет экзотикой
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По словам Шувалова, к 2050-ым годам климат настолько изменится, что снег «может стать экзотикой» в России. Синоптик также добавил, что к этому времени зимы станут гораздо теплее, а лето станет куда более жарким.

«Лето прибавит дни и недели. Будут учащаться и периоды очень жаркой погоды. К 2050 году летом в Москве столбики термометров могут зачастую пересекать достаточно знаковую отметку +40°C. Сейчас абсолютный максимум в Москве, который был достигнут в 2010 году, это 38,2°C», заявил он.

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При этом Шувалов также считает, что повышение средних температур станет причиной роста числа природных бедствий. Он подчеркнул, что эту тенденцию видно уже сегодня — Шувалов заявляет, что число таких катаклизмов уже увеличилось на 10-15%.

«Уже сейчас видно, что происходит резкое учащение засух, лесных пожаров, залповых осадков, торнадо, сильных ураганов. За последнее время их стало больше на 1015%. Эта тенденция на повторяемость экстремальных погодных явлений с большой вероятностью будет еще более наглядной в следующие десятилетия», рассказал эксперт.

Ранее синоптик предупредил о рекордном повышении атмосферного давления в Москве.

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