В идее сократить рабочую неделю в России нашли изъян
Директор HR-департамента Наталия Андреева рассказала о минусах сокращения рабочей недели. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам Андреевой, сокращение рабочей недели до 36 часов не решит проблему нехватки кадров. Кроме того, многие предприятия, по мнению эксперта, будут раньше закрываться — магазины, спортивные секции и детские сады. Это, в свою очередь, приведет к падению зарплат и росту кадрового голода.
«Сокращение рабочих часов действительно привлечет молодежь и поддержит баланс между работой и личной жизнью у многих сотрудников. Однако в случае, если законопроект коснется всех отраслей, магазины, спортивные секции и детские сады также будут закрываться раньше. Оплата за трудовые часы в этом случае может сократиться, а потребность в кадрах из-за уменьшения времени на выполнение задач у работников только возрастет», — сообщает источник.
Ранее в России допустили переход на сокращенную рабочую неделю.