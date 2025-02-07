В идее сократить рабочую неделю в России нашли изъян

Директор HR-департамента Наталия Андреева рассказала о минусах сокращения рабочей недели. Об этом сообщает «Лента.ру».

В идее сократить рабочую неделю в России нашли изъян
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По словам Андреевой, сокращение рабочей недели до 36 часов не решит проблему нехватки кадров. Кроме того, многие предприятия, по мнению эксперта, будут раньше закрываться — магазины, спортивные секции и детские сады. Это, в свою очередь, приведет к падению зарплат и росту кадрового голода.

«Сокращение рабочих часов действительно привлечет молодежь и поддержит баланс между работой и личной жизнью у многих сотрудников. Однако в случае, если законопроект коснется всех отраслей, магазины, спортивные секции и детские сады также будут закрываться раньше. Оплата за трудовые часы в этом случае может сократиться, а потребность в кадрах из-за уменьшения времени на выполнение задач у работников только возрастет», сообщает источник.

Ранее в России допустили переход на сокращенную рабочую неделю.