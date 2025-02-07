В идее сократить рабочую неделю в России нашли изъян

Директор HR-департамента Наталия Андреева рассказала о минусах сокращения рабочей недели. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Андреевой, сокращение рабочей недели до 36 часов не решит проблему нехватки кадров. Кроме того, многие предприятия, по мнению эксперта, будут раньше закрываться — магазины, спортивные секции и детские сады. Это, в свою очередь, приведет к падению зарплат и росту кадрового голода.

« С о к р а щ е н и е р а б о ч и х ч а с о в д е й с т в и т е л ь н о п р и в л е ч е т м о л о д е ж ь и п о д д е р ж и т б а л а н с м е ж д у р а б о т о й и л и ч н о й ж и з н ь ю у м н о г и х с о т р у д н и к о в . О д н а к о в с л у ч а е , е с л и з а к о н о п р о е к т к о с н е т с я в с е х о т р а с л е й , м а г а з и н ы , с п о р т и в н ы е с е к ц и и и д е т с к и е с а д ы т а к ж е б у д у т з а к р ы в а т ь с я р а н ь ш е . О п л а т а з а т р у д о в ы е ч а с ы в э т о м с л у ч а е м о ж е т с о к р а т и т ь с я , а п о т р е б н о с т ь в к а д р а х и з - з а у м е н ь ш е н и я в р е м е н и н а в ы п о л н е н и е з а д а ч у р а б о т н и к о в т о л ь к о в о з р а с т е т » , — с о о б щ а е т и с т о ч н и к .

Ранее в России допустили переход на сокращенную рабочую неделю.