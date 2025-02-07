Дмитрий Назаров высказался о возвращении в Россию

Актер Дмитрий Назаров заявил, что вернется в Россию после окончания специальной военной операции России на Украине.

Вырезку из его интервью публикует Telegram-канал «Небожена».

« Я 1 5 , 5 л е т н е п ь ю . К о г д а в с е к а р д и н а л ь н о и з м е н и т с я и [ С В О ] п р е к р а т и т с я , т о я в е р н у с ь т а к и м п ь я н ы м в Р о с с и ю … » — п р и з н а л с я а р т и с т .

Назаров также уверил, что никогда не дискредитировал российскую армию в своих стихах, которые артист регулярно публикует в соцсетях. По его словам, большая часть его лирики написана с «огромным сожалением от того, что это произошло, происходит и будет происходить».

Сейчас Дмитрий Назаров проживает во Франции вместе со своей супругой, актрисой Ольгой Васильевой. В январе 2023 года артистов уволили из МХТ Чехова. Согласно сообщениям СМИ, причиной стала критика спецоперации на Украине со стороны актера.

В апреле того же года Назарова оштрафовали по протоколу о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации (статья 20.3.3 КоАП). Позднее звезда «Кухни» признавался, что всего 10 бывших коллег «решились» написать или позвонить ему после случившегося.