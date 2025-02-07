Актер Дмитрий Назаров заявил, что вернется в Россию после окончания СВО

Актер Дмитрий Назаров заявил, что вернется в Россию после окончания специальной военной операции России на Украине.

Дмитрий Назаров высказался о возвращении в Россию
© РИА Новости

Вырезку из его интервью публикует Telegram-канал «Небожена».

«Я 15,5 лет не пью. Когда все кардинально изменится и [СВО] прекратится, то я вернусь таким пьяным в Россию» признался артист.

Назаров также уверил, что никогда не дискредитировал российскую армию в своих стихах, которые артист регулярно публикует в соцсетях. По его словам, большая часть его лирики написана с «огромным сожалением от того, что это произошло, происходит и будет происходить».

Сейчас Дмитрий Назаров проживает во Франции вместе со своей супругой, актрисой Ольгой Васильевой. В январе 2023 года артистов уволили из МХТ Чехова. Согласно сообщениям СМИ, причиной стала критика спецоперации на Украине со стороны актера.

В апреле того же года Назарова оштрафовали по протоколу о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации (статья 20.3.3 КоАП). Позднее звезда «Кухни» признавался, что всего 10 бывших коллег «решились» написать или позвонить ему после случившегося.

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