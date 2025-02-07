В России захотели дополнить ЕГЭ новыми критериями

В России захотели дополнить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) новыми критериями оценки. Об этом заявили в Рособрнадзоре, передает ТАСС.

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Ведомство предложило включить в наполнение экзамена творчество школьников и их достижения. По мнению главы Рособрнадзора Анзора Музаева, эти критерии также необходимо учитывать при приеме в вузы.

« С М и н о б р н а у к и и Минпросвещения мы будем над этим работать. Мы всегда открыты для диалога, если есть интересные предложения и решения», — обозначил Музаев.

Глава ведомства также призвал к обновлению стандартов высшего образования, которые на сегодняшний день «не всегда коррелируют с запросами со стороны работодателей».

Среди других актуальных задач в сфере образования Музаев назвал ликвидацию избыточной бюрократической нагрузки на учителей, устранение проблем, которые создают трудности с обучением и нервозность у учащихся и их родителей, в частности, путем создания единых учебников по всем предметам.

Ранее в России предложили ввести интегральную оценку знаний по всему спектру предметов школьной программы. Как отмечал глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, на сегодняшний день ЕГЭ фактически является только вступительным экзаменом при поступлении в высшее учебное заведение.