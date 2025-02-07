Внучка Алисы Фрейндлих рассказала о состоянии здоровья 90-летней актрисы. Об этом сообщает Абзац.

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В конце января актриса Алиса Фрейндлих жаловалась журналистам на самочувствие. Она отказывалась давать комментарии из-за того, что ей было тяжело разговаривать.

Впрочем, внучка знаменитости Анна Тарасова рассказала, что бабушка чувствует себя хорошо и никаких проблем не испытывает.

« О н а п р е к р а с н о с е б я ч у в с т в у е т , в с ё х о р о ш о . Н и н а ч т о н е ж а л у е т с я . Э т о в с ё , ч т о я м о г у с к а з а т ь . Е с л и к а к и е - т о н о в о с т и и п о я в и л и с ь , т о э т о н е п р а в д а » , — з а в е р и л а о н а .

Напомним, в конце 2020 года Фрейндлих заболела коронавирусом. У актрисы было поражено 93% легких. Спустя месяц после госпитализации ее состояние начало улучшаться, в феврале 2021 артистку выписали.

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