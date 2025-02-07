Директор хлебокомбината объяснил фото с валяющимся на полу хлебом
Вызвавшие резонанс в соцсетях фото темнокожих рабочих и разбросанного по полу хлеба на заводе «Смак» в Екатеринбурге сделаны во время тестирования на брак и настройки нового оборудования. Об этом заявил 66.ru директор предприятия Владимир Кудинов.
Ранее в соцсетях появились фотографии, на которых белый хлеб разбросан по полу как в упаковке, так и без. А также темнокожих рабочих, упаковывающих батоны в уличной обуви и без перчаток. Фотографии вызвали возмущение пользователей, которые ужаснулись антисанитарии на предприятии.
По словам директора хлебокомбината Владимира Кудинова, фото действительно были сделаны на заводе «Смак» в декабре 2024 года в ходе отладки оборудования.
«Запуск в эксплуатацию любого производственного оборудования сопряжен с выпуском брака в ходе настройки технологических процессов. Всю продукцию, не соответствующую качеству и безопасности, утилизировали. Она в продажу не поступает», - заверил он.
При этом фото рабочих сделали уже в зоне сборки готовой продукции для того, чтобы показать ректуринговому агентству, насколько плохо выполняют работу предоставленные сотрудники. При этом у них у всех есть актуальные медицинские книжки. По итогам разбирательств компанию оштрафовали, пояснил Кудинов.
Он также обратил внимание на то, что «Смак» «придерживается принципа равных возможностей» и на предприятии работают представители различных национальностей и вероисповеданий.
«Бессмысленно комментировать саму причину, по которой в Сети разместили фото. Отмечу только, что честная конкурентная борьба - это удел сильных», - констатировал он.
Ранее Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайства Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства активов холдинга «Макфа». Государству отошли хлебокомбинаты «Смак», «Первый хлебокомбинат», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» и «Каланчакский комбинат хлебопродуктов».