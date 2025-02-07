Директор хлебокомбината объяснил фото с валяющимся на полу хлебом

Вызвавшие резонанс в соцсетях фото темнокожих рабочих и разбросанного по полу хлеба на заводе «Смак» в Екатеринбурге сделаны во время тестирования на брак и настройки нового оборудования. Об этом заявил 66.ru директор предприятия Владимир Кудинов.

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Ранее в соцсетях появились фотографии, на которых белый хлеб разбросан по полу как в упаковке, так и без. А также темнокожих рабочих, упаковывающих батоны в уличной обуви и без перчаток. Фотографии вызвали возмущение пользователей, которые ужаснулись антисанитарии на предприятии.

По словам директора хлебокомбината Владимира Кудинова, фото действительно были сделаны на заводе «Смак» в декабре 2024 года в ходе отладки оборудования.

« З а п у с к в э к с п л у а т а ц и ю л ю б о г о п р о и з в о д с т в е н н о г о о б о р у д о в а н и я с о п р я ж е н с в ы п у с к о м б р а к а в х о д е н а с т р о й к и т е х н о л о г и ч е с к и х п р о ц е с с о в . В с ю п р о д у к ц и ю , н е с о о т в е т с т в у ю щ у ю к а ч е с т в у и б е з о п а с н о с т и , у т и л и з и р о в а л и . О н а в п р о д а ж у н е п о с т у п а е т » , - з а в е р и л о н .

При этом фото рабочих сделали уже в зоне сборки готовой продукции для того, чтобы показать ректуринговому агентству, насколько плохо выполняют работу предоставленные сотрудники. При этом у них у всех есть актуальные медицинские книжки. По итогам разбирательств компанию оштрафовали, пояснил Кудинов.

Он также обратил внимание на то, что «Смак» «придерживается принципа равных возможностей» и на предприятии работают представители различных национальностей и вероисповеданий.

« Б е с с м ы с л е н н о к о м м е н т и р о в а т ь с а м у п р и ч и н у , п о к о т о р о й в С е т и р а з м е с т и л и ф о т о . О т м е ч у т о л ь к о , ч т о ч е с т н а я к о н к у р е н т н а я б о р ь б а - э т о у д е л с и л ь н ы х » , - к о н с т а т и р о в а л о н .

Ранее Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайства Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства активов холдинга «Макфа». Государству отошли хлебокомбинаты «Смак», «Первый хлебокомбинат», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» и «Каланчакский комбинат хлебопродуктов».