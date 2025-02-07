Ушел из жизни известный музыкант Борис Печерский

6 февраля скончался Борис Абрамович Печерский, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза композиторов России, председатель творческой секции композиторов Москвы по музыке для детей и юношества, педагог.

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Печерский - лауреат международных конкурсов, автор многочисленных сочинений в самых различных жанрах, профессор, в течение многих лет - заведующий кафедрой инструментального исполнительства МГПУ. Он - автор более чем ста публикаций творческого характера и нескольких книг.

Среди основных сочинений композитора - симфонические этюды "Всему свое время", "Что говорил восточный ветер?" - диалоги для двух фортепиано, каденции к первым частям концертов Моцарта, вариации на тему Россини для фортепиано, "Шубертиана" - ностальгические вариации для двух фортепиано, "По прочтении Булгакова" - трио для скрипки, виолончели и фортепиано. Плюс - "Бывает и так", опера-фельетон по мотивам повести Шукшина "Точка зрения", и "Маленькая Баба-Яга" - балет по одноименной сказке Пройслера.

В 2013 году Борис Печерский был награжден Золотой медалью Московского союза композиторов "За содружество, за вклад в развитие и пропаганду современной музыки".

Некролог маэстро опубликован на сайте Московского городского университета.