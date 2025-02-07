Сбежавшего через границу с Финляндией ребенка доставили в Санкт-Петербург

Несовершеннолетний, который незаконно пересек границу России с Финляндией, в настоящее время находится в социальном учреждении в Санкт-Петербурге. Его состояние стабильное, он здоров и уже успел пообщаться с матерью по телефону, сообщил начальник отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Алексей Буцайло в интервью РБК Петербург.

" Р е б е н о к в п о р я д к е и п о д н а б л ю д е н и е м " , — о т м е т и л о н .

Представитель аппарата омбудсмена по правам ребенка не стал комментировать информацию о том, что мальчик является гражданином Украины.

Согласно данным пограничной службы юго-восточной Финляндии, на которые ссылается финский портал Yle, мальчик нелегально пересек границу 31 января в районе города Иматра. Факт незаконного пересечения границы был зафиксирован пограничниками.

"Приоритет номер один — вернуть мальчика как можно быстрее", — заявил глава следственного управления полиции Юго-восточной Финляндии Юсси Хонканен.

Министерство иностранных дел Финляндии отказалось комментировать ситуацию в разговоре с финскими журналистами. Власти республики обратились к России с просьбой вернуть мальчика на свою территорию.

Подростку 13 лет, его семья находится в Финляндии и пока не может приехать в Россию.