Артемий Лебедев раскрыл простое и понятное правило счастливой жизни

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскрыл простое и понятное правило для счастливой жизни. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что для этого необходимо соблюдать правила вежливости.

Блогер комментировал новость о том, что люди, которые проявляют вежливость в общении с окружающими, меньше страдают от депрессии и чувствуют себя счастливее, чем те, кто не делает этого.

« Э т о п р о с т о е и п о н я т н о е п р а в и л о , с к о т о р ы м н у ж н о о з н а к о м и т ь д е т е й п р я м о с р а н н е г о д е т с т в а , — в с е г д а г о в о р и т ь " с п а с и б о " , " п о ж а л у й с т а " , " з д р а в с т в у й т е " , " д о с в и д а н и я " , а т а к ж е п р о и з н о с и т ь с л о в о " а м о ж н о ? " И т о г д а в ж и з н и б у д е т с ч а с т ь е » , — з а я в и л о н .

По словам дизайнера, в случае, если выучить и использовать пять вежливых слов, окружающие будут более доброжелательны.

Ранее Лебедев назвал простой способ стать интересным человеком. Он рассказал, что нужно каждый день заниматься саморазвитием, например, освоить какую-либо профессию или необычное хобби.