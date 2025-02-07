Названо главное отличие нового главы «Роскосмоса» от Илона Маска

Новый глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов обладает реальными компетенциями, поэтому сможет "с ходу вступить в бой". Что касается его сравнения с основателем Space X Илоном Маском, то американский миллиардер — это только популярная фигура, заявил 360.ru профессор ВШЭ, политолог Марат Баширов.

России Илон Маск не нужен, так как в сфере космических программ давно налажено государственно-частное партнерство: монополия на запуски космических аппаратов у госкорпорации, а производство оборудования, комплектующих остается за частными компаниями, отметил Баширов. Что касается сравнения Баканова с американским миллиардером, то второй, по мнению политолога, это только "раздутая фигура, популярная среди молодежи".

" Н у в о т у н а с т о ж е п о я в и л с я н о в ы й м о л о д о й р у к о в о д и т е л ь . Н о в ы б р а л и е г о н е и з - з а в о з р а с т а , а и з - з а к о м п е т е н ц и й , к о т о р ы е у н е г о е с т ь , - з а я в и л Б а ш и р о в . - О н р а б о т а л з а м м и н и с т р а т р а н с п о р т а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и . Е м у т о ч н о н е н а д о , ч т о н а з ы в а е т с я , о з и р а т ь с я , о к а п ы в а т ь с я . О н с х о д у в б о й у ж е в с т у п и т " .

Баканов имеет опыт работы в банках и крупных IT-компаниях, в области ГЛОНАСС и цифровизации транспорта, напомнил эксперт. Это говорит о наличии знаний в экономике, цифровизации и связи космической отрасли с другими. Все это создает необходимую базу компетенций, которые потребуются специалисту на посту главы "Роскосмоса", заключил Баширов.

Напомним, накануне главу "Роскосмоса" Юрия Борисова освободили от должности и назначили на нее Дмитрия Баканова. Гендиректор SR Space Олег Мансуров считает, что он может заняться обеспечением связи по всей России, подробности – в материале "Газеты.Ru".