Названо главное отличие нового главы «Роскосмоса» от Илона Маска

Политолог назвал главное отличие нового главы «Роскосмоса» от Илона Маска
Новый глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов обладает реальными компетенциями, поэтому сможет "с ходу вступить в бой". Что касается его сравнения с основателем Space X Илоном Маском, то американский миллиардер — это только популярная фигура, заявил 360.ru профессор ВШЭ, политолог Марат Баширов.
России Илон Маск не нужен, так как в сфере космических программ давно налажено государственно-частное партнерство: монополия на запуски космических аппаратов у госкорпорации, а производство оборудования, комплектующих остается за частными компаниями, отметил Баширов. Что касается сравнения Баканова с американским миллиардером, то второй, по мнению политолога, это только "раздутая фигура, популярная среди молодежи".
"Ну вот у нас тоже появился новый молодой руководитель. Но выбрали его не из-за возраста, а из-за компетенций, которые у него есть, - заявил Баширов. - Он работал замминистра транспорта Российской Федерации. Ему точно не надо, что называется, озираться, окапываться. Он с ходу в бой уже вступит".
Баканов имеет опыт работы в банках и крупных IT-компаниях, в области ГЛОНАСС и цифровизации транспорта, напомнил эксперт. Это говорит о наличии знаний в экономике, цифровизации и связи космической отрасли с другими. Все это создает необходимую базу компетенций, которые потребуются специалисту на посту главы "Роскосмоса", заключил Баширов.
Напомним, накануне главу "Роскосмоса" Юрия Борисова освободили от должности и назначили на нее Дмитрия Баканова. Гендиректор SR Space Олег Мансуров считает, что он может заняться обеспечением связи по всей России, подробности – в материале "Газеты.Ru".