В 58 российских регионах могут разрешить полеты гражданских дронов
В России могут частично разрешить использование гражданских беспилотников в 58 регионах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Росавиации Дмитрия Ядрова.
"Мы, со своей стороны, в первую очередь смотрим на те субъекты, которые находятся в базовом уровне реагирования, в соответствии с указом президента. Таких субъектов 58", — рассказал Ядров.
По его словам, Росавиация и Минтранс разработали методику, которая позволит частично открыть небо. Ее разослали по регионам. Отмечается, что в их число не входят ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, а также субъекты в Южном и Центральном федеральных округах.
28 января президент России Владимир Путин поручил правительству страны решить вопрос открытия неба для гражданских БПЛА к 30 апреля. По его словам, разрешить полеты дронов следует "в тех регионах, где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия".
Глава государства отметил, что при всех трудностях, открытие неба для беспилотников — принципиальный вопрос для дальнейшего развития отрасли.