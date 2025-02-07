В 58 российских регионах могут разрешить полеты гражданских дронов

В России могут частично разрешить использование гражданских беспилотников в 58 регионах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Росавиации Дмитрия Ядрова.

" М ы , с о с в о е й с т о р о н ы , в п е р в у ю о ч е р е д ь с м о т р и м н а т е с у б ъ е к т ы , к о т о р ы е н а х о д я т с я в б а з о в о м у р о в н е р е а г и р о в а н и я , в с о о т в е т с т в и и с у к а з о м п р е з и д е н т а . Т а к и х с у б ъ е к т о в 5 8 " , — р а с с к а з а л Я д р о в .

По его словам, Росавиация и Минтранс разработали методику, которая позволит частично открыть небо. Ее разослали по регионам. Отмечается, что в их число не входят ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, а также субъекты в Южном и Центральном федеральных округах.

28 января президент России Владимир Путин поручил правительству страны решить вопрос открытия неба для гражданских БПЛА к 30 апреля. По его словам, разрешить полеты дронов следует "в тех регионах, где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия".

Глава государства отметил, что при всех трудностях, открытие неба для беспилотников — принципиальный вопрос для дальнейшего развития отрасли.