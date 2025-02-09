Олег Стриженов

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Кадр из фильма режиссера Григория Чухрая "Сорок первый". Олег Стриженов в роли поручика Говорухи-Отрока, 1956 год
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Кадр из фильма режиссера Григория Чухрая "Сорок первый". Олег Стриженов в роли поручика Говорухи-Отрока, 1956 год 
© РИА Новости
Олег Стриженов в роли Афанасия Никитина. Кадр из фильма "Хождение за три моря", 1958 год
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Олег Стриженов в роли Афанасия Никитина. Кадр из фильма "Хождение за три моря", 1958 год 
© РИА Новости
Заслуженный артист РСФСР Олег Стриженов, 1958 год
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Заслуженный артист РСФСР Олег Стриженов, 1958 год 
© РИА Новости
Кадр из фильма "Белые ночи". Олег Стриженов в роли Мечтателя, 1959 год
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Кадр из фильма "Белые ночи". Олег Стриженов в роли Мечтателя, 1959 год 
© РИА Новости

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Олег Стриженов в роли Германна в фильме Георгия Васильева "Пиковая дама" по повести Александра Пушкина, 1960 год
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Олег Стриженов в роли Германна в фильме Георгия Васильева "Пиковая дама" по повести Александра Пушкина, 1960 год 
© РИА Новости
Олег Стриженов в роли Павла Бестужева на съемках фильма "Северная повесть", 1960 год
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Олег Стриженов в роли Павла Бестужева на съемках фильма "Северная повесть", 1960 год 
© РИА Новости
Олег Стриженов в роли Тузенбаха на съемках кинофильма "Три Сестры", 1965 год
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Олег Стриженов в роли Тузенбаха на съемках кинофильма "Три Сестры", 1965 год 
© РИА Новости
Олег Стриженов в роли космонавта Бородина в художественном фильме "Перекличка", 1966 год
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Олег Стриженов в роли космонавта Бородина в художественном фильме "Перекличка", 1966 год 
© РИА Новости
Олег Стриженов в роли главного героя в фильме "Его звали Роберт", 1967 год
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Олег Стриженов в роли главного героя в фильме "Его звали Роберт", 1967 год 
© РИА Новости

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Олег Стриженов, заслуженный артист РСФСР, актер Московского художественного академического театра им. М. Горького, 1968 год
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Олег Стриженов, заслуженный артист РСФСР, актер Московского художественного академического театра им. М. Горького, 1968 год 
© РИА Новости
Олег Стриженов в роли советского разведчика Льва Маневича в кадре из художественного фильма "Земля, до востребования", 1972 год
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Олег Стриженов в роли советского разведчика Льва Маневича в кадре из художественного фильма "Земля, до востребования", 1972 год 
© РИА Новости
Ирина Мирошниченко в роли Марины и Олег Стриженов в роли капитана Дудина на съемках фильма "Миссия в Кабуле", 1972 год
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Ирина Мирошниченко в роли Марины и Олег Стриженов в роли капитана Дудина на съемках фильма "Миссия в Кабуле", 1972 год 
© РИА Новости
Народный артист РСФСР Олег Стриженов, 1987 год
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Народный артист РСФСР Олег Стриженов, 1987 год 
© РИА Новости
Олег Стриженов получил спецприз премии "Золотой орел" за вклад в отечественный кинематограф, 2010 год
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Олег Стриженов получил спецприз премии "Золотой орел" за вклад в отечественный кинематограф, 2010 год 
© РИА Новости

Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске. Его отец был красным командиром и быстро сделал военную карьеру. В 1935 году Стриженову-старшему отдали под командование бригаду, после чего семья перебралась в Москву.

Военные годы тяжело отразились в памяти будущего артиста.

«Когда это случилось, я был в подмосковном пионерском лагере. Вернулись в июле, ровно к первой бомбёжке. Потом бомбили каждый день. Уши раздирало от свиста летящих бомб и грохота взрывов. Помню толпы людей с тюками, с детьми. Помню бесконечные поиски еды и стояние в очередях с продуктовыми карточками. А потом вдруг стало жутко холодно, и вся жизнь сосредоточилась вокруг одной буржуйки», рассказывал он в интервью.

После окончания седьмого класса Стриженов стал учеником механика в Научно-исследовательском кинофотоинституте. Оттуда его отправили на трудовой фронт — на стройку Павелецкого вокзала и прокладку железнодорожных путей.

Уже в то время главной страстью юноши стал театр. В 1949 году Олег Александрович окончил художественно-бутафорский факультет Московского театрального художественно-технического училища, а в 1953 году актерский факультет Театрального училища им. Б. В. Щукина.

В 1957 году он попал в труппу столичного Театра-студии киноактера. В 1966 году артист перешел в Московский художественный академический театр СССР им. М. Горького, но спустя десять лет вновь вернулся на прежнее место службы.

Первым художественным фильмом, где снялся Стриженов, стала комедия Владимира Петрова «Спортивная честь» (1951). Настоящую славу Стриженову принесли такие фильмы, как драма «Овод» (1955), где он сыграл Артура Бертона, «Мексиканец» (1955) — в роли Хосе Фернандеса, «Хождение за три моря» (1958) — в роли Афанасия Никитина. Также советские и российские кинозрители хорошо помнят его в образе князя Волконского в историко-романтическом фильме «Звезда пленительного счастья» (1975).

Всего за свою карьеру Олег Стриженов снялся более чем в 30 кинокартинах.

Вспоминаем лучшие роли знаменитого артиста — в галерее «Рамблера».