Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске. Его отец был красным командиром и быстро сделал военную карьеру. В 1935 году Стриженову-старшему отдали под командование бригаду, после чего семья перебралась в Москву.

Военные годы тяжело отразились в памяти будущего артиста.

« К о г д а э т о с л у ч и л о с ь , я б ы л в п о д м о с к о в н о м п и о н е р с к о м л а г е р е . В е р н у л и с ь в и ю л е , р о в н о к п е р в о й б о м б ё ж к е . П о т о м б о м б и л и к а ж д ы й д е н ь . У ш и р а з д и р а л о о т с в и с т а л е т я щ и х б о м б и г р о х о т а в з р ы в о в . П о м н ю т о л п ы л ю д е й с т ю к а м и , с д е т ь м и . П о м н ю б е с к о н е ч н ы е п о и с к и е д ы и с т о я н и е в о ч е р е д я х с п р о д у к т о в ы м и к а р т о ч к а м и . А п о т о м в д р у г с т а л о ж у т к о х о л о д н о , и в с я ж и з н ь с о с р е д о т о ч и л а с ь в о к р у г о д н о й б у р ж у й к и » , — р а с с к а з ы в а л о н в и н т е р в ь ю .

После окончания седьмого класса Стриженов стал учеником механика в Научно-исследовательском кинофотоинституте. Оттуда его отправили на трудовой фронт — на стройку Павелецкого вокзала и прокладку железнодорожных путей.

Уже в то время главной страстью юноши стал театр. В 1949 году Олег Александрович окончил художественно-бутафорский факультет Московского театрального художественно-технического училища, а в 1953 году актерский факультет Театрального училища им. Б. В. Щукина.

В 1957 году он попал в труппу столичного Театра-студии киноактера. В 1966 году артист перешел в Московский художественный академический театр СССР им. М. Горького, но спустя десять лет вновь вернулся на прежнее место службы.

Первым художественным фильмом, где снялся Стриженов, стала комедия Владимира Петрова «Спортивная честь» (1951). Настоящую славу Стриженову принесли такие фильмы, как драма «Овод» (1955), где он сыграл Артура Бертона, «Мексиканец» (1955) — в роли Хосе Фернандеса, «Хождение за три моря» (1958) — в роли Афанасия Никитина. Также советские и российские кинозрители хорошо помнят его в образе князя Волконского в историко-романтическом фильме «Звезда пленительного счастья» (1975).

Всего за свою карьеру Олег Стриженов снялся более чем в 30 кинокартинах.

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