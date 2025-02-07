Василий Ливанов выписан из больницы

Народный артист РФ Василий Борисович Ливанов выписан из больницы, находится дома, его самочувствие нормально, рассказала сегодня, 7 февраля, АГН "Москва" супруга Елена Ливанова. Она не сказала, когда именно произошла выписка.

Напомним, что минувшей осенью страна с тревогой следила за состоянием здоровья Ливанова, который попадал в больницы несколько раз и даже перенес краткосрочную остановку сердца при операции. Василию Борисовичу сейчас 89 лет. Информация о нормальном самочувствии артиста радует поклонников его дарования.

СМИ приводят слова поэта-песенника Юрия Энтина, давнего друга Ливанова. Он объяснил, что у Василия Борисовича наблюдается "нехватка железа", а при этой особенности организма периодические госпитализации и даже пребывание в реанимации необходимы. Энтин сравнил госпитализацию для Ливанова с профилактикой, которая может длиться до недели. Поэт заверил собеседников, что ничего страшного в этом нет.