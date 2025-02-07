Расчленивший студентку историк Соколов попросился на СВО

Доценту Олегу Соколову, который отбывает срок за убийство и расчленение девушки, не позволили заключить контракт на службу в зоне спецоперации. Как сообщает «Газета.ru», об этом заявил его адвокат Александр Почуев.

По словам защитника, Соколов подавал прошение уже несколько раз, но постоянно получал отказы. Сейчас историк продолжает заниматься научной деятельностью, «насколько это возможно в местах лишения свободы». В частности, он работает в тюрьме библиотекарем и преподает.

Почуев также рассказал о ситуации с возвратом осужденному французского Ордена Почетного легиона. Решение в действительности было принято еще в 2020 году.

« О д н а к о в о ч е р е д н о й р а з в о з н и к ш и й п у б л и ч н ы й и н т е р е с к е г о д е л у п о д ч е р к и в а е т , ч т о в э т о м д е л е о с т а л о с ь м н о г о о т к р ы т ы х в о п р о с о в » , – с ч и т а е т а д в о к а т .

Напомним, что экс-преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Соколова задержали в ноябре 2019 года, когда он пытался выбросить в Мойку человеческие останки. Следователи установили, что историк находился в отношениях с аспиранткой Анастасией Ещенко. Во время конфликта он застрелил девушку из обреза, а после попытался избавиться от останков.

Расчленившему студентку историку Олегу Соколову вернут орден Почетного легиона

В результате Соколова признали виновным в убийстве и незаконном хранении оружия и приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Недавно СМИ сообщили, что суд постановил вернуть историку два мобильных телефона, системный блок, свидетельство ордена Почетного легиона и сам орден, который был получен им в 2003 году за заслуги в изучении наполеоновских войн.