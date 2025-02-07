Азербайджанские олигархи пустили корни в российское общество. Об этом заявил первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР), политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук, комментируя помощь Азербайджана Украине.

По его словам, средства Азербайджана были направлены на восстановление энергетических объектов, по которым Россия наносила удары. Пинчук также отметил, что значительная часть финансовых потоков поступает в Азербайджан из России «от всевозможных олигархов».

« В о - п е р в ы х , о л и г а р х о в н е д о л ж н о б ы т ь . В о - в т о р ы х , л ю б о й э т н и ч е с к и й б и з н е с , к о т о р ы й з а в я з а н н а с в о ю и с т о р и ч е с к у ю р о д и н у , д о л ж е н и с к о р е н я т ь с я » , — п р и з в а л о б о з р е в а т е л ь и п р е д л о ж и л в в о д и т ь с а н к ц и и и п р а в и л ь н о в ы с т р а и в а т ь в з а и м о о т н о ш е н и я п о т е м а т и к е э н е р г е т и ч е с к и х в о п р о с о в .

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил миллион долларов Украине в качестве гуманитарной помощи. На эти деньги будет закуплено произведенное в Азербайджане электрооборудование.