В России призвали бороться с азербайджанскими олигархами

Азербайджанские олигархи пустили корни в российское общество. Об этом заявил первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР), политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук, комментируя помощь Азербайджана Украине.

В России призвали бороться с азербайджанскими олигархами
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По его словам, средства Азербайджана были направлены на восстановление энергетических объектов, по которым Россия наносила удары. Пинчук также отметил, что значительная часть финансовых потоков поступает в Азербайджан из России «от всевозможных олигархов».

«Во-первых, олигархов не должно быть. Во-вторых, любой этнический бизнес, который завязан на свою историческую родину, должен искореняться», призвал обозреватель и предложил вводить санкции и правильно выстраивать взаимоотношения по тематике энергетических вопросов.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил миллион долларов Украине в качестве гуманитарной помощи. На эти деньги будет закуплено произведенное в Азербайджане электрооборудование.

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