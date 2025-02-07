Директор Эрмитажа заявил о поддержке бойцов СВО

Директор одного из главных музеев России — Эрмитажа — Михаил Пиотровский рассказал о том, как учреждение поддерживает бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

« В П е т е р б у р г е т ы л , н о н а ш и р е б я т а х о д я т в г о с п и т а л я к р а н е н ы м . П р и д у м ы в а е м , ч т о м у з е й н о е т а м с д е л а т ь . П р и в о з и м р е б я т и з г о с п и т а л е й в Эрмитаж на специальные экскурсии, устраиваем концерты, участники СВО с семьями могут бесплатно приходить к нам каждый день», — сообщил Пиотровский.

Нынешнюю ситуацию с санкциями в отношении российских музеев Пиотровский назвал блокадой, с которой приходится считаться из-за политической ситуации в мире.

« Л ю д и з н а ю т , ч т о н а с н а д о и м е т ь в в и д у . М ы к а к б ы в и з о л я ц и и , н о н а с а м о м д е л е н е т . М ы в с т е к л я н н о м д о м е , и в с е м в и д н о , ч т о м ы д е л а е м » , — о б ъ я с н и л П и о т р о в с к и й .

Ранее сообщалось, что на Украине ввели санкции против музеев Крыма и гендиректора Эрмитажа Пиотровского. Также санкции введены против главного хранителя музейной коллекции Эрмитажа Светланы Адаксиной и других сотрудников.