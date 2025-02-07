В РПЦ отреагировали на предложение о введении выходных дней после Пасхи и Троицы

Во введении выходных дней после праздников Пасхи и дня Святой Троицы нет необходимости, поскольку они отмечаются с субботы на воскресенье, а церковные службы в эти дни посещают небольшой процент россиян. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ) Павел Островский.

« Е с л и п о с м о т р е т ь н а к о л и ч е с т в о л ю д е й , п о с е щ а ю щ и х х р а м ы , т о я н е д у м а ю , ч т о и м н у ж е н с п е ц и а л ь н ы й в ы х о д н о й д е н ь . Н а П а с х у м ы и т а к и д е м в х р а м в н о ч ь с с у б б о т ы н а в о с к р е с е н ь е . Т о ж е с а м о е к а с а е т с я и Т р о и ц ы , в х р а м н а т а к и е б о л ь ш и е п р а з д н и к и п р и х о д и т о т с и л ы 5 % г р а ж д а н . О с т а л ь н ы х , к т о в х р а м н е х о д и т , э т о к а к к а с а е т с я ? Л у ч ш е б ы н а ч а л и х о д и т ь в х р а м . У н а с и т а к м н о г о в ы х о д н ы х д н е й » , – с к а з а л О с т р о в с к и й .

Он отметил, что дополнительные выходные после этих праздников могут послужить поводом для поездок на дачу.

« К а к а я ц е л ь в в о д и т ь в ы х о д н ы е п о с л е п р а з д н и к о в ? Ч т о б ы л ю д и п р о с т о у е х а л и н а д а ч у м а с с о в о ? Т а к х о т я б ы , м о ж е т б ы т ь , н а д а ч у н е у е д у т , а т а к п о е д у т н а д а ч у – ш а ш л ы к и , в о д о ч к а , н е т р а д и ц и о н н ы е ц е н н о с т и . З а ч е м н а м э т о н а д о ? » – з а к л ю ч и л О с т р о в с к и й .

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с предложением сделать Пасху и день Святой Троицы официальными выходными днями. Законопроект предусматривает дополнительный выходной в понедельник после этих воскресных праздников.