В РПЦ отреагировали на предложение о введении выходных дней после Пасхи и Троицы

В РПЦ не поддержали предложение о введении выходных дней после Пасхи и Троицы
Во введении выходных дней после праздников Пасхи и дня Святой Троицы нет необходимости, поскольку они отмечаются с субботы на воскресенье, а церковные службы в эти дни посещают небольшой процент россиян. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ) Павел Островский.
«Если посмотреть на количество людей, посещающих храмы, то я не думаю, что им нужен специальный выходной день. На Пасху мы и так идем в храм в ночь с субботы на воскресенье. То же самое касается и Троицы, в храм на такие большие праздники приходит от силы 5% граждан. Остальных, кто в храм не ходит, это как касается? Лучше бы начали ходить в храм. У нас и так много выходных дней», – сказал Островский.
Он отметил, что дополнительные выходные после этих праздников могут послужить поводом для поездок на дачу.
«Какая цель вводить выходные после праздников? Чтобы люди просто уехали на дачу массово? Так хотя бы, может быть, на дачу не уедут, а так поедут на дачу – шашлыки, водочка, нетрадиционные ценности. Зачем нам это надо?» – заключил Островский.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с предложением сделать Пасху и день Святой Троицы официальными выходными днями. Законопроект предусматривает дополнительный выходной в понедельник после этих воскресных праздников.