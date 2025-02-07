Часть россиян предупредили об ураганах и резком похолодании

На юге России ожидается ураганный ветер и резкое похолодание. Об этом предупредил жителей этой части страны научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

Ночью 7 февраля на черноморском побережье в районе Новороссийска ветер усилится до 35 метров в секунду, предупредил синоптик. А с 7 по 9 февраля на участке Анапа — Новороссийск — Геленджик прогнозируется комплекс опасных метеорологических явлений.

« С е в е р о - в о с т о ч н ы й в е т е р с п о р ы в а м и д о 3 0 - 3 2 м е т р о в в с е к у н д у в с о ч е т а н и и с т е м п е р а т у р о й в о з д у х а д о м и н у с 5 г р а д у с о в . Б у д е т п о р ы в и с т ы й в е т е р , ш т о р м о в о й » , — у т о ч н и л В и л ь ф а н д .

Сложную погоду на юге европейской части России специалист объяснил фронтальными разделами, которые проходят через регион, и потоком холодных воздушных масс.

Ранее жителей Москвы предупредили о рекордном за 13 лет атмосферном давлении. По прогнозам синоптиков, 7 февраля барометры могут показать 774 миллиметра ртутного столба — максимум с 2012 года.