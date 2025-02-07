В Петербургской епархии призвали Ткачева разделять загнивающую интеллигенцию и народ

В Петербургской епархии возразили протоиерею Андрею Ткачеву на критику Северной столицы, призвав "разделять русский народ и загнивающую интеллигенцию". Ответное заявление председателя отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Александра Пелина приводит Telegram-канал "Подъем".

Ткачев назвал Санкт-Петербург "самым нерусским городом", "гнездилищем всех несчастий страны" и "городом террористов и трех революций".

" В с е г о р о д а р у с с к и е в ы р а с т а л и , к а к н а л у к о в и ц е л у ш п а й к и , а П е т е р б у р г в е с ь п о д л и н е й к у п о с т р о е н , к а к М а н х е т т е н " , - з а я в и л п р о т о и е р е й .

В Петербургской епархии встретили эту оценку критически, напомнив об исторических православных студенческих сообществах и масштабных крестных ходах в Санкт-Петербурге.

" Г о с п о д и н у Т к а ч е в у н а д о в з в е ш е н н о о ц е н и в а т ь с в о и в ы с к а з ы в а н и я . Н о е с т ь д о л я п р а в д ы в е г о с л о в а х . К о г д а б ы л а с о в е р ш е н а р е в о л ю ц и я , э т о т с т р а ш н е й ш и й п е р е в о р о т , п р и е х а л о м н о г о л ю д е й , к о т о р ы м н е н у ж н а б ы л а р у с с к а я к у л ь т у р а , в е р а , т р и т ы с я ч и с п и р и т и ч е с к и х к р у ж к о в б ы л о в П е т е р б у р г е , [ п е р в ы й н а р к о м п р о с в е щ е н и я Р С Ф С Р А н а т о л и й ] Л у н а ч а р с к и й б ы л у в л е ч е н с п и р и т и з м о м - с а т а н и з м о м " , - о т в е т и л с в я щ е н н и к у П е л и н .

По его словам, революционные концепции были петербуржцами импортированы, однако большая часть населения города их не разделяет, поскольку этот город "по составу русский". До этого патриарх Кирилл заявил, что русского национализма не существует.