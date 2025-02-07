На Кубани объявили штормовое предупреждение

Волны высотой до 3,5 м и сильный ветер прогнозируются в Анапе и Темрюкском районе. В связи с непогодой передано штормовое предупреждение, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Согласно прогноза, до конца суток 7 февраля порывы ветра будут достигать 25 м/с. Высота волн в море ожидается до 3,5 м.

" В о з м о ж н о м е д л е н н о е о б л е д е н е н и е с у д о в " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В пятницу утром в Анапе зафиксирован северо-восточный ветер 9-14 м/с, в отдельные часы с порывами 18-25 м/с, температура воздуха составляет плюс 2 градуса.