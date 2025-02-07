Олег Стриженов госпитализирован

Народный артист СССР Олег Александрович Стриженов находится в больнице. Об этом ТАСС сообщил источник. При этом собеседник агента опроверг ранее прозвучавшую сегодня информацию о том, что у артиста ишемический инсульт.

Стриженову 95 лет, родился в Благовещенске. В творчестве - десятки киноролей. Среди них - ряд знаковых: "Овод", "Его звали Роберт", "Земля, до востребования", "Звезда пленительного счастья", "Юность Петра".

Лента с участием актера "Сорок первый" 1956 года была удостоена специальной награды Каннского кинофестиваля, картина 1959-го "Белые ночи" признана одним из лучших фильмов года по решению Британского киноинститута.