У Олега Стриженова случился инфаркт мозга

У народного артиста СССР Олега Стриженова произошел инсульт. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По информации канала, 95-летнему актеру потребовалась экстренная госпитализация. У него случился ишемический инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения. Врачам удалось стабилизировать состояние Стриженова, однако он находился под присмотром медиков около месяца.

Его сын Александр Стриженов заявил, что сейчас с артистом все хорошо. Он отметил, что «человек не бывает здоров в 95 с половиной лет».

« О н ж и в и п р о х о д и т п л а н о в ы е р а з н ы е о б с л е д о в а н и я » , — д о б а в и л С т р и ж е н о в - м л а д ш и й .

Напомним, что Стриженов прославился благодаря фильму «Звезды пленительного счастья», где сыграл князя Волконского. Также он известен ролями в картинах «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама», «Юность Петра», «Его звали Роберт».