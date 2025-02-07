У Олега Стриженова случился инфаркт мозга
У народного артиста СССР Олега Стриженова произошел инсульт. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации канала, 95-летнему актеру потребовалась экстренная госпитализация. У него случился ишемический инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения. Врачам удалось стабилизировать состояние Стриженова, однако он находился под присмотром медиков около месяца.
Его сын Александр Стриженов заявил, что сейчас с артистом все хорошо. Он отметил, что «человек не бывает здоров в 95 с половиной лет».
«Он жив и проходит плановые разные обследования», — добавил Стриженов-младший.
Напомним, что Стриженов прославился благодаря фильму «Звезды пленительного счастья», где сыграл князя Волконского. Также он известен ролями в картинах «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама», «Юность Петра», «Его звали Роберт».