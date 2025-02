В РФ признали нежелательным норвежское СМИ о Баренцевом море

Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность норвежской неправительственной организации The Independent Barents Observer AS*, владеющей интернет-изданием The Barents Observer*. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Прокуроры подчеркнули, что многие материалы норвежской газеты имеют «ярко выраженную антироссийскую направленность». В сообщении отмечается, что подготовкой статей занимаются покинувшие страну россияне, включенные в реестры иноагентов или террористов и экстремистов.

« С т а т ь и н а п р а в л е н ы н а с т и м у л и р о в а н и е п р о т е с т н ы х н а с т р о е н и й с р е д и н а с е л е н и я с е в е р н ы х р е г и о н о в Р о с с и и , у ж е с т о ч е н и е а н т и р о с с и й с к и х с а н к ц и й , н е о б х о д и м о с т ь н а р а щ и в а н и я в о е н н о г о п р и с у т с т в и я Н А Т О у н а ш и х г р а н и ц » , - з а я в и л и в Г е н п р о к у р а т у р е .

В ведомстве заявили, что многие статьи газеты содержат сведения, дискредитирующие российскую армию. Также авторы статей «не пренебрегают пропагандой нетрадиционных ценностей», подчеркнули в Генпрокуратуре РФ.

В сообщении отмечается, что речь также идет о финансировании публикации материалов на русском языке иностранными организациями, которые были признаны нежелательными в РФ.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность нидерландской организации «Реестр ущерба, нанесенного Украине»*. Организация была создана под эгидой Совета Европы, ее штаб-квартира находится в Гааге. Прокуроры заявили, что деятельность этой организации направлена на нарушение территориальной целостности России, подрыв экономических основ государства и дестабилизацию социально-политической обстановки.

На официальном сайте организации публикуются материалы, в которых оспаривается принадлежность новых российских регионов. Также там появляются статьи, дискредитирующие ВС РФ, подчеркивали прокуроры.

* организации, признанные нежелательными в России.