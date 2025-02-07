В РФ признали нежелательным норвежское СМИ о Баренцевом море
Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность норвежской неправительственной организации The Independent Barents Observer AS*, владеющей интернет-изданием The Barents Observer*. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
Прокуроры подчеркнули, что многие материалы норвежской газеты имеют «ярко выраженную антироссийскую направленность». В сообщении отмечается, что подготовкой статей занимаются покинувшие страну россияне, включенные в реестры иноагентов или террористов и экстремистов.
«Статьи направлены на стимулирование протестных настроений среди населения северных регионов России, ужесточение антироссийских санкций, необходимость наращивания военного присутствия НАТО у наших границ», - заявили в Генпрокуратуре.
В ведомстве заявили, что многие статьи газеты содержат сведения, дискредитирующие российскую армию. Также авторы статей «не пренебрегают пропагандой нетрадиционных ценностей», подчеркнули в Генпрокуратуре РФ.
В сообщении отмечается, что речь также идет о финансировании публикации материалов на русском языке иностранными организациями, которые были признаны нежелательными в РФ.
Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность нидерландской организации «Реестр ущерба, нанесенного Украине»*. Организация была создана под эгидой Совета Европы, ее штаб-квартира находится в Гааге. Прокуроры заявили, что деятельность этой организации направлена на нарушение территориальной целостности России, подрыв экономических основ государства и дестабилизацию социально-политической обстановки.
На официальном сайте организации публикуются материалы, в которых оспаривается принадлежность новых российских регионов. Также там появляются статьи, дискредитирующие ВС РФ, подчеркивали прокуроры.
* организации, признанные нежелательными в России.