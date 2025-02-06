В Вологодской области могут полностью запретить аборты
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что власти региона планируют обсудить полный запрет на аборты. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Филимонов сделал на оперативном совещании регионального правительства. По его словам, вопрос о запрете абортов будет рассмотрен на большом совещании в правительстве области, которое состоится в феврале. При этом, данная инициатива может коснуться и частных клиник.
«Мы будем проводить в этом месяце на базе областного правительства большое совещание с главврачами и директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках. Это наша совместная работа с коллегами из общественных организаций, из государственных структур и, конечно, при содействии Русской православной церкви. Такое мероприятие мы проведем во второй половине февраля», — заявил Филимонов.
Ранее депутат Буцкая заявила, что в Госдуме нет законопроекта о запрете абортов в частных клиниках.