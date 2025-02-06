В Вологодской области могут полностью запретить аборты

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что власти региона планируют обсудить полный запрет на аборты. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Филимонов сделал на оперативном совещании регионального правительства. По его словам, вопрос о запрете абортов будет рассмотрен на большом совещании в правительстве области, которое состоится в феврале. При этом, данная инициатива может коснуться и частных клиник.

« М ы б у д е м п р о в о д и т ь в э т о м м е с я ц е н а б а з е о б л а с т н о г о п р а в и т е л ь с т в а б о л ь ш о е с о в е щ а н и е с г л а в в р а ч а м и и д и р е к т о р а м и , а т а к ж е а к ц и о н е р а м и ч а с т н ы х м е д и ц и н с к и х о р г а н и з а ц и й , г д е б у д е м в е с т и р е ч ь о н е о б х о д и м о с т и о т к а з а т ь с я о т а б о р т о в д а ж е в ч а с т н ы х к л и н и к а х . Э т о н а ш а с о в м е с т н а я р а б о т а с к о л л е г а м и и з о б щ е с т в е н н ы х о р г а н и з а ц и й , и з г о с у д а р с т в е н н ы х с т р у к т у р и , к о н е ч н о , п р и с о д е й с т в и и Р у с с к о й п р а в о с л а в н о й ц е р к в и . Т а к о е м е р о п р и я т и е м ы п р о в е д е м в о в т о р о й п о л о в и н е ф е в р а л я » , — з а я в и л Ф и л и м о н о в .

Ранее депутат Буцкая заявила, что в Госдуме нет законопроекта о запрете абортов в частных клиниках.