В Вологодской области могут полностью запретить аборты

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что власти региона планируют обсудить полный запрет на аборты. Об этом сообщает ТАСС.

В Вологодской области могут полностью запретить аборты
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Такое заявление Филимонов сделал на оперативном совещании регионального правительства. По его словам, вопрос о запрете абортов будет рассмотрен на большом совещании в правительстве области, которое состоится в феврале. При этом, данная инициатива может коснуться и частных клиник.

«Мы будем проводить в этом месяце на базе областного правительства большое совещание с главврачами и директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках. Это наша совместная работа с коллегами из общественных организаций, из государственных структур и, конечно, при содействии Русской православной церкви. Такое мероприятие мы проведем во второй половине февраля», заявил Филимонов.

Ранее депутат Буцкая заявила, что в Госдуме нет законопроекта о запрете абортов в частных клиниках.

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