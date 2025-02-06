МЧС предлагает повысить размер выплат пострадавшим от стихии

С 1 апреля 2025 года увеличивается единовременная материальная и финансовая помощь гражданам при утрате ими имущества первой необходимости во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме того, предлагается увеличить (с применением коэффициента 1,095) объем финансирования развертывания и содержания пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан. Такое предложение содержится в проекте постановления Правительства. «Парламентская газета» выясняла, какие виды финансовых возмещений в случае ЧС предусмотрены законом.

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В июле 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предусматривающее повышение в 1,5 раза ежегодную индексацию размеров финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и терактов. Решение было принято по поручению Президента.

Согласно нововведению, единовременная матпомощь гражданам выросла с 10 тысяч до 15 тысяч рублей на человека. Также документом была увеличена финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости. При частичной утрате она возросла с 50 тысяч до 75 тысяч рублей, при полной — со 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

Проиндексированы были и размеры единовременных пособий людям, получившим вред здоровью в результате ЧС или теракта, и членам семей граждан, погибших при аналогичных обстоятельствах. Так, выплаты родственникам погибших выросли с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей на каждого погибшего.

Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, выплаты увеличились с 400 тысяч до 600 тысяч рублей. При причинении легкого вреда здоровью сумма была повышена с 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Подготовленный МЧС проект постановления Правительства предусматривает индексацию единовременной материальной и финансовой помощи с 1 апреля 2025 года. Речь идет о помощи «в связи с утратой ими имущества первой необходимости и выплачиваемых гражданам единовременных пособий, применяемых в соответствии с указанными Правилами, с применением коэффициента 1,095 и внести соответствующие изменения в эти Правила», говорится в пояснительной записке к проекту.

Также в документе предлагается увеличить на ту же величину финансирование пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан.