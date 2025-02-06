В Петербурге умер заслуженный артист России Анатолий Худолеев

Заслуженный артист России Анатолий Худолеев скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на информацию от Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, где артист долгие годы служил.

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В п а м я т ь о Х у д о л е е в е в Т е а т р е и м е н и В . Ф . К о м и с с а р ж е в с к о й в ы р а з и л и с в о и ч у в с т в а : « А н а т о л и й Г р и г о р ь е в и ч … Т о н к и й , и р о н и ч н ы й , н е ж н ы й , г а л а н т н ы й … П о с л е д н и е г о д ы а р т и с т ж и л в н и м а т е л ь н о , н е б ы с т р о , т о н к о п р и с л у ш и в а я с ь к к а ж д о м у ч е л о в е к у - с о б е с е д н и к у . К а к п и с а л и п р о н е г о : „ К о л о д е ц ч и с т о й р о д н и к о в о й в о д ы , н е ж н ы й л и р и к , в ы с о к и й п о э т и б о л ь ш о й ю м о р и с т “ » , — п и ш у т в т е а т р е в п а м я т ь о б а р т и с т е .

Анатолий Худолеев родился 11 июля 1942 года в городе Чапаевске Куйбышевской области. В молодости он окончил театральную студию при Куйбышевском драматическом театре имени Горького и через несколько лет стал актером Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, который в итоге стал его настоящим домом и местом творчества.