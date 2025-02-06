В Петербурге умер заслуженный артист России Анатолий Худолеев

Заслуженный артист России Анатолий Худолеев скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на информацию от Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, где артист долгие годы служил.

В Петербурге умер заслуженный артист России Анатолий Худолеев
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В память о Худолееве в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской выразили свои чувства: «Анатолий Григорьевич Тонкий, ироничный, нежный, галантный Последние годы артист жил внимательно, не быстро, тонко прислушиваясь к каждому человеку-собеседнику. Как писали про него: Колодец чистой родниковой воды, нежный лирик, высокий поэт и большой юморист», пишут в театре в память об артисте.

Анатолий Худолеев родился 11 июля 1942 года в городе Чапаевске Куйбышевской области. В молодости он окончил театральную студию при Куйбышевском драматическом театре имени Горького и через несколько лет стал актером Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, который в итоге стал его настоящим домом и местом творчества.