В Петербурге умер заслуженный артист России Анатолий Худолеев
Заслуженный артист России Анатолий Худолеев скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на информацию от Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, где артист долгие годы служил.
В память о Худолееве в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской выразили свои чувства: «Анатолий Григорьевич… Тонкий, ироничный, нежный, галантный… Последние годы артист жил внимательно, не быстро, тонко прислушиваясь к каждому человеку-собеседнику. Как писали про него: „Колодец чистой родниковой воды, нежный лирик, высокий поэт и большой юморист“», — пишут в театре в память об артисте.
Анатолий Худолеев родился 11 июля 1942 года в городе Чапаевске Куйбышевской области. В молодости он окончил театральную студию при Куйбышевском драматическом театре имени Горького и через несколько лет стал актером Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, который в итоге стал его настоящим домом и местом творчества.