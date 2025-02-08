Умер сыгравший в «Тихом Доне» актер Владимир Подоляк

Министерство культуры Краснодарского края сообщило о смерти актера Владимира Подоляка, известного российским зрителям по сериалам «Ищейка» и «Тихий Дон». Ему было 69 лет.

© kino-teatr.ru

Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что актер ушел из жизни 7 февраля. Церемония прощания пройдет 9 февраля в Краснодарском театре драмы в 13 часов.

« З а н е п о л н ы е 3 5 л е т с л у ж е н и я в К р а с н о д а р с к о м т е а т р е д р а м ы В л а д и м и р С е м е н о в и ч с ы г р а л б о л е е 5 0 р о л е й м и р о в о г о и о т е ч е с т в е н н о г о р е п е р т у а р а . . . П у б л и к а л ю б и л а е г о з а л и р и ч е с к у ю п р о н и к н о в е н н о с т ь в в о п л о щ е н и и г е р о е в . К о л л е г и и б л и з к и е ц е н и л и з а л и ч н о с т н ы е к а ч е с т в а , п р и с у щ и е п о - н а с т о я щ е м у и н т е л л и г е н т н о м у ч е л о в е к у , ч е с т н о м у и д у ш е в н о м у » — г о в о р и т с я в н е к р о л о г е К р а с н о д а р с к о г о т е а т р а д р а м ы

В 1983 году Подоляк дебютировал в кино, снявшись в ленте «Дела земные».

В Петербурге умер заслуженный артист России Анатолий Худолеев

С 1991 года служил в Академическом театре драмы имени Максима Горького в Краснодаре и исполнил свыше пятидесяти ролей мирового и отечественного репертуара.

В 2015 году получил роль мельника Громова в сериале Сергея Урсуляка «Тихий Дон». В 2020 году снялся в сериале «Ищейка-5» в роли охранника школы. Всего в фильмографии Подоляка девять телепроектов.

Ранее стало известно, что умершего в 82 года актера из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Анатолия Худолеева кремируют. Соответствующее решение приняли родственники.