Жена летчика, который погиб при крушении легкомоторного самолета Р2002 Sierra в Московской области, рассказала журналистам, что ее супруг был опытным пилотом. Об этом пишет РЕН ТВ.

Легкомоторный самолет рухнул днем 6 февраля в районе аэродрома Мячково в Раменском городском округе Московской области. Погибли два человека.

« М о й м у ж б ы л о п ы т н ы м п и л о т о м . П р и ч и н а [ к р у ш е н и я ] н е я с н а » , — к о н с т а т и р о в а л а ж е н щ и н а .

Ранее сообщалось, что в результате падения легкомоторного самолета в Алтайском крае погиб пилот.

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