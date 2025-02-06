Жена погибшего в Подмосковье летчика: «Муж был опытным пилотом»
Жена летчика, который погиб при крушении легкомоторного самолета Р2002 Sierra в Московской области, рассказала журналистам, что ее супруг был опытным пилотом. Об этом пишет РЕН ТВ.
Легкомоторный самолет рухнул днем 6 февраля в районе аэродрома Мячково в Раменском городском округе Московской области. Погибли два человека.
«Мой муж был опытным пилотом. Причина [крушения] не ясна», — констатировала женщина.
Ранее сообщалось, что в результате падения легкомоторного самолета в Алтайском крае погиб пилот.
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