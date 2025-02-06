Работавший на канале Соловьева блогер пожаловался на блокировку

Российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», работавший на канале «Соловьев LIVE», заявил о блокировке его аккаунта на стриминговой платформе Twitch. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

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Блогер опубликовал скриншот, согласно которому его профиль подвергся бессрочной блокировке из-за оскорбительных обращений или символов.

« О н л а й н б ы л п о 5 0 0 0 ч е л о в е к . Т о л ь к о я н а ч а л н а б и р а т ь т а м п о п у л я р н о с т ь — с р а з у с н е с л и » , — п о ж а л о в а л с я о н .

Васильев также отметил, что в ходе трансляций на Twitch не затрагивал политические темы.

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Ранее блогер рассказал, что в прошлом его не пустили в США. Он отметил, что должен был отправиться в страну в 2017 году, однако после беседы в американском посольстве ему отказали в выдаче визы.

Перед этим Васильев поделился впечатлениями от общения с телеведущим Владимиром Соловьевым. Блогер заявил, что в жизни ведущий показался ему таким же, как на экране.