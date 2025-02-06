Путин потребовал повысить качество платного приема в вузы

Прием в вузы на платной основе уже с 2026 года должен идти по новым правилам - на гораздо более качественном уровне, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

" П р о ш у п р а в и т е л ь с т в о п р и н я т ь и с ч е р п ы в а ю щ и й п а к е т р е ш е н и й , н а п р а в л е н н ы х н а п о в ы ш е н и е к а ч е с т в а п л а т н о г о п р и е м а в в у з ы . И у ж е в 2 0 2 6 г о д у п р о в е с т и е г о п о н о в ы м п р а в и л а м . О н и д о л ж н ы и с к л ю ч и т ь ч р е з м е р н ы й н а б о р п о с п е ц и а л ь н о с т я м , н а к о т о р ы е о т с у т с т в у е т с п р о с с о с т о р о н ы э к о н о м и к и и р ы н к а т р у д а " , - с к а з а л г л а в а г о с у д а р с т в а н а з а с е д а н и и С о в е т а п о н а у к е и о б р а з о в а н и ю .

Тем более, продолжил Путин, нужно не допустить обучения таким профессиям в непрофильных вузах и их филиалах.