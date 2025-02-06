Путин потребовал повысить качество платного приема в вузы
Прием в вузы на платной основе уже с 2026 года должен идти по новым правилам - на гораздо более качественном уровне, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
"Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. И уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда", - сказал глава государства на заседании Совета по науке и образованию.
Тем более, продолжил Путин, нужно не допустить обучения таким профессиям в непрофильных вузах и их филиалах.
"Это иногда просто некрасиво выглядит, честно сказать. И очень низкий уровень подготовки специалистов, который в конечном итоге и не нужен никому", - констатировал президент.