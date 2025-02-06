Фальков предложил пересмотреть правила распределения бюджетных мест в вузы

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, выступая в четверг с докладом на Госсовете по науке и образованию при президенте РФ сделал ряд предложений.

© Российская Газета

Сквозной темой Госсовета стала подготовка инженеров. В связи с этим Валерий Фальков выступил с инициативой пересмотра правил распределения бюджетных мест в вузы.

" Н а з р е л а н е о б х о д и м о с т ь о б н о в л е н и я м е х а н и з м а п л а н и р о в а н и я и р а с п р е д е л е н и я к о н т р о л ь н ы х ц и ф р п р и е м а н а б ю д ж е т н ы е м е с т а , - о т м е т и л о н . - У ж е в э т о м г о д у в с о о т в е т с т в и и с п о р у ч е н и е м п р е з и д е н т а б у д е м п л а н и р о в а т ь б ю д ж е т н ы е м е с т а с у ч е т о м п р о г н о з а к а д р о в о й п о т р е б н о с т и , п о д г о т о в л е н н о г о М и н и с т е р с т в о м т р у д а , а т а к ж е и с х о д я и з п о т р е б н о с т е й к о н к р е т н ы х п р о е к т о в т е х н о л о г и ч е с к о г о л и д е р с т в а . К р о м е т о г о , б у д е м у ч и т ы в а т ь н е и з б е ж н ы й о т с е в з а в р е м я о б у ч е н и я п о н е к о т о р ы м с п е ц и а л ь н о с т я м " .

По словам министра, нельзя наказывать вузы рублем за принципиальность при оценке знаний студентов. Кроме того, причины отчислений бывают разные: личные обстоятельства, неверный выбор специальности или переоценка своих собственных сил.

" П о э т о м у п р о р а б а т ы в а е м п е р е х о д к ф и н а н с и р о в а н и ю о б р а з о в а т е л ь н ы х п р о г р а м м , и с х о д я и з в ы д е л е н н о г о к о л и ч е с т в а б ю д ж е т н ы х м е с т б е з е ж е г о д н о й к о р р е к т и р о в к и , н о с о д н о в р е м е н н ы м п о в ы ш е н и е м о т в е т с т в е н н о с т и з а к о н е ч н ы й р е з у л ь т а т - в ы п у с к с п е ц и а л и с т о в н е о б х о д и м о г о п р о ф и л я с в ы с о к о й к в а л и ф и к а ц и е й и и х т р у д о у с т р о й с т в а " , - п о я с н и л Фальков.

Министр заявил, что в изменении нуждается и сам механизм распределения контроля цифр между вузами. Сегодня после определения общего числа бюджетных мест в вузы они распределяются по конкурсу. Это, по мнению главы Минобрнауки, влечет за собой нестабильность количества бюджетных мест в вузах год от года.