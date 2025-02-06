Фальков предложил пересмотреть правила распределения бюджетных мест в вузы
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, выступая в четверг с докладом на Госсовете по науке и образованию при президенте РФ сделал ряд предложений.
Сквозной темой Госсовета стала подготовка инженеров. В связи с этим Валерий Фальков выступил с инициативой пересмотра правил распределения бюджетных мест в вузы.
"Назрела необходимость обновления механизма планирования и распределения контрольных цифр приема на бюджетные места, - отметил он. - Уже в этом году в соответствии с поручением президента будем планировать бюджетные места с учетом прогноза кадровой потребности, подготовленного Министерством труда, а также исходя из потребностей конкретных проектов технологического лидерства. Кроме того, будем учитывать неизбежный отсев за время обучения по некоторым специальностям".
По словам министра, нельзя наказывать вузы рублем за принципиальность при оценке знаний студентов. Кроме того, причины отчислений бывают разные: личные обстоятельства, неверный выбор специальности или переоценка своих собственных сил.
"Поэтому прорабатываем переход к финансированию образовательных программ, исходя из выделенного количества бюджетных мест без ежегодной корректировки, но с одновременным повышением ответственности за конечный результат - выпуск специалистов необходимого профиля с высокой квалификацией и их трудоустройства", - пояснил Фальков.
Министр заявил, что в изменении нуждается и сам механизм распределения контроля цифр между вузами. Сегодня после определения общего числа бюджетных мест в вузы они распределяются по конкурсу. Это, по мнению главы Минобрнауки, влечет за собой нестабильность количества бюджетных мест в вузах год от года.
"Предлагаем большую часть бюджетных мест - до 70 процентов - и в первую очередь по приоритетным специальностям устанавливать вузам не по конкурсу, а на основе средних цифр приема за последние три года, - пояснил суть своего предложения министр. - При этом, конечно, надо обязательно учитывать стратегические приоритеты развития отраслей, качество приема, качество трудоустройства, зарплату выпускников. Еще примерно четверть бюджетных мест по не основным направлениям предлагаем выносить на конкурс, а пять процентов оставить в резерве, чтобы оперативно и гибко реагировать на меняющийся кадровый спрос. И такую практику сделать регулярной".