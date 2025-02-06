Детское пособие предложили выплачивать на студентов до 23 лет
Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка предложили выплачивать на студентов очной формы обучения до 23 лет. Такой законопроект 6 февраля внесли в Госдуму глава Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и первый зампред Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.
Скорректировать предполагается Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», который сейчас предусматривает прекращение выплаты пособий после достижения ребенком 17-летия. По мнению депутатов, данное положение противоречит нормам других правовых актов, которые признают ребенком лиц до 18 лет.
При этом если студент обучается по очной форме, он учитывается в составе семьи до 23 лет для оказания такой семье государственной социальной помощи, отметили парламентарии.
«Таким образом, целесообразно внести в законодательство изменение, и выплачивать данное пособие до завершения такими детьми обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по очной форме обучения, но не более чем до трех лет, чтобы они тоже могли получать соответствующее пособие, а выявленное противоречие в действующих Федеральных законах было устранено», — гласит пояснительная записка.
Депутаты выразили уверенность, что нововведение поспособствует восстановлению социальной справедливости и повышению уровня социальной защищенности семей с детьми, а также завершит создание единой системы социальной поддержки семей с детьми — от ранних сроков беременности будущей матери до совершеннолетия ее ребенка. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 января 2026 года.