Детское пособие предложили выплачивать на студентов до 23 лет

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка предложили выплачивать на студентов очной формы обучения до 23 лет. Такой законопроект 6 февраля внесли в Госдуму глава Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и первый зампред Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

Скорректировать предполагается Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», который сейчас предусматривает прекращение выплаты пособий после достижения ребенком 17-летия. По мнению депутатов, данное положение противоречит нормам других правовых актов, которые признают ребенком лиц до 18 лет.

При этом если студент обучается по очной форме, он учитывается в составе семьи до 23 лет для оказания такой семье государственной социальной помощи, отметили парламентарии.

« Т а к и м о б р а з о м , ц е л е с о о б р а з н о в н е с т и в з а к о н о д а т е л ь с т в о и з м е н е н и е , и в ы п л а ч и в а т ь д а н н о е п о с о б и е д о з а в е р ш е н и я т а к и м и д е т ь м и о б у ч е н и я в о р г а н и з а ц и я х , о с у щ е с т в л я ю щ и х о б р а з о в а т е л ь н у ю д е я т е л ь н о с т ь п о о ч н о й ф о р м е о б у ч е н и я , н о н е б о л е е ч е м д о т р е х л е т , ч т о б ы о н и т о ж е м о г л и п о л у ч а т ь с о о т в е т с т в у ю щ е е п о с о б и е , а в ы я в л е н н о е п р о т и в о р е ч и е в д е й с т в у ю щ и х Ф е д е р а л ь н ы х з а к о н а х б ы л о у с т р а н е н о » , — г л а с и т п о я с н и т е л ь н а я з а п и с к а .

Депутаты выразили уверенность, что нововведение поспособствует восстановлению социальной справедливости и повышению уровня социальной защищенности семей с детьми, а также завершит создание единой системы социальной поддержки семей с детьми — от ранних сроков беременности будущей матери до совершеннолетия ее ребенка. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 января 2026 года.