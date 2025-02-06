Шри-Ланка готова наладить трудовую миграцию в Россию

Шри-Ланка готова к тому, чтобы наладить трудовую миграцию в Россию. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому партнерству в Шри-Ланке Миа Саттар.

По его словам, стороны могут организовать такой процесс трудовой миграции, благодаря которому в Россию каждый год станут приезжать десятки работников из Шри-Ланки. При этом председатель подчеркнул, что рабочие из Шри-Ланки «отличаются ответственностью и трудолюбием, что сделало их востребованными во многих странах мира». Впрочем, для организации такой миграции, по мнению Саттара, России необходимо создать центры по подготовке новых рабочих.

Помимо этого он также добавил, что в последнее время бизнес-отношения между Россией и Шри-Ланкой заметно выросли. Это привело к увеличению деловых поездок, а также к организации большого форума в Шри-Ланке, который должны посетить представители российских компаний.