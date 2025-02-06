Путин призвал убрать устаревшие курсы из вузовских программ

Устаревшие и архаичные курсы следует убрать из программ высшего образования. К этому призвал Президент России Владимир Путин на заседании Совета при главе государства по науке и образованию 6 февраля.

Путин призвал убрать устаревшие курсы из вузовских программ
© ТАСС

Кремль транслирует мероприятие на своей странице в соцсетях. Политик назвал наличие указанных курсов одной из главных причин потери у молодежи интереса к будущим профессиям, а порой — и ухода из вузов. 

«Следует убрать порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики», подчеркнул российский лидер.

Путин также предложил предусмотреть возможность для студентов получать профессиональное образование поэтапно. Таким образом, при завершении определенного цикла обучающийся сможет пройти аттестацию и получить квалификацию, пояснил президент.

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Владимир Путин