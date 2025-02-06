Путин призвал убрать устаревшие курсы из вузовских программ
Устаревшие и архаичные курсы следует убрать из программ высшего образования. К этому призвал Президент России Владимир Путин на заседании Совета при главе государства по науке и образованию 6 февраля.
Кремль транслирует мероприятие на своей странице в соцсетях. Политик назвал наличие указанных курсов одной из главных причин потери у молодежи интереса к будущим профессиям, а порой — и ухода из вузов.
«Следует убрать порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики», — подчеркнул российский лидер.
Путин также предложил предусмотреть возможность для студентов получать профессиональное образование поэтапно. Таким образом, при завершении определенного цикла обучающийся сможет пройти аттестацию и получить квалификацию, пояснил президент.