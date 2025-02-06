Путин призвал убрать устаревшие курсы из вузовских программ

Устаревшие и архаичные курсы следует убрать из программ высшего образования. К этому призвал Президент России Владимир Путин на заседании Совета при главе государства по науке и образованию 6 февраля.

Кремль транслирует мероприятие на своей странице в соцсетях. Политик назвал наличие указанных курсов одной из главных причин потери у молодежи интереса к будущим профессиям, а порой — и ухода из вузов.

« С л е д у е т у б р а т ь п о р о й п р о с т о а р х а и ч н ы е к у р с ы , п р о г р а м м ы , н е о т в е ч а ю щ и е п о т р е б н о с т я м э к о н о м и к и » , — п о д ч е р к н у л р о с с и й с к и й л и д е р .

Путин также предложил предусмотреть возможность для студентов получать профессиональное образование поэтапно. Таким образом, при завершении определенного цикла обучающийся сможет пройти аттестацию и получить квалификацию, пояснил президент.