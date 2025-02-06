Путин: большая семья и воспитание детей — подспорье для профессиональных успехов
Большая семья и воспитание детей являются подспорьем для профессиональных успехов. Об этом заявил лидер России Владимир Путин во время церемонии вручения президентских премий по науке и инновациям для молодых.
По его словам, лауреаты успевают «не только достигать научных высот», но и строить крепкие, большие семьи.
«Это очень хорошее подспорье в жизни вообще и в достижении профессиональных успехов в частности», — сказал Путин.
Ранее Путин поздравил отечественных учёных с наступающим Днём российской науки.