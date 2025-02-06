Путин: большая семья и воспитание детей — подспорье для профессиональных успехов

Большая семья и воспитание детей являются подспорьем для профессиональных успехов. Об этом заявил лидер России Владимир Путин во время церемонии вручения президентских премий по науке и инновациям для молодых.

По его словам, лауреаты успевают «не только достигать научных высот», но и строить крепкие, большие семьи.

« Э т о о ч е н ь х о р о ш е е п о д с п о р ь е в ж и з н и в о о б щ е и в д о с т и ж е н и и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х у с п е х о в в ч а с т н о с т и » , — с к а з а л Путин.

Ранее Путин поздравил отечественных учёных с наступающим Днём российской науки.