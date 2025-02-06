Запад обвинили в попытках управлять сознанием россиян

В информационной войне против России коллективный Запад перешел к формату управления сознанием людей, заявил на национальном форуме информационной безопасности «Инфофорум-2025» доцент МГТУ им. Н.Э.Баумана, профессор АВН РФ Виталий Григорьев. Он призвал создавать в РФ инструменты для анализа практики применения когнитивных воздействий и формировать коллективную систему реагирования на информационные угрозы, собщает корреспондент NEWS.ru.

В ы в о д т а к о й : к о л л е к т и в н ы й З а п а д п е р е ш е л к н о в ы м ф о р м а т а м в е д е н и я и н ф о р м а ц и о н н ы х в о й н . В ч а с т н о с т и , п е р е ш е л к ф о р м а т у у ж е н е в о з д е й с т в и я , а у п р а в л е н и я с о з н а н и е м л ю д е й . И , к о н е ч н о , г л а в н а я е г о ц е л ь — э т о Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я , — о т м е т и л Г р и г о р ь е в .

Профессор напомнил, что в Конституции России нет понятия идеологии. Но президент РФ Владимир Путин «ставит задачу развития принципов патриотизма» с школьных лет, отметил Григорьев. По его словам, соответствующий инструмент еще не создан, поэтому в противодействии информационной войне вопросы образования играют одну из главных ролей.

Н а м н е о б х о д и м о с о з д а в а т ь о р г а н ы и и н с т р у м е н т ы , к о т о р ы е п о з в о л я л и б ы а н а л и з и р о в а т ь п р а к т и к у п р и м е н е н и я н а ш и м п р о т и в н и к о м т е х н о л о г и й ц в е т н ы х р е в о л ю ц и й и к о г н и т и в н ы х в о з д е й с т в и й , и ф о р м и р о в а т ь с в о ю к о л л е к т и в н у ю с и с т е м у у п р е ж д е н и я и р е а г и р о в а н и я н а г и б р и д н ы е и и н ф о р м а ц и о н н ы е у г р о з ы . П о п р и н ц и п а м с о з д а н н о й в н а ш е й с т р а н е с и с т е м ы о б н а р у ж е н и я и п р е д у п р е ж д е н и я к о м п ь ю т е р н ы х а т а к , — з а к л ю ч и л п р о ф е с с о р .

Григорьев также назвал Русскую православную церковь Московского патриархата последней «скрепой», соединяющей Россию и Украину. Именно поэтому идет борьба с этой «мягкой силой», ставшей частью противостояния по управлению сознанием целых наций, считает профессор.