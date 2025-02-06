Запад обвинили в попытках управлять сознанием россиян
В информационной войне против России коллективный Запад перешел к формату управления сознанием людей, заявил на национальном форуме информационной безопасности «Инфофорум-2025» доцент МГТУ им. Н.Э.Баумана, профессор АВН РФ Виталий Григорьев. Он призвал создавать в РФ инструменты для анализа практики применения когнитивных воздействий и формировать коллективную систему реагирования на информационные угрозы, собщает корреспондент NEWS.ru.
Вывод такой: коллективный Запад перешел к новым форматам ведения информационных войн. В частности, перешел к формату уже не воздействия, а управления сознанием людей. И, конечно, главная его цель — это Российская Федерация, — отметил Григорьев.
Профессор напомнил, что в Конституции России нет понятия идеологии. Но президент РФ Владимир Путин «ставит задачу развития принципов патриотизма» с школьных лет, отметил Григорьев. По его словам, соответствующий инструмент еще не создан, поэтому в противодействии информационной войне вопросы образования играют одну из главных ролей.
Нам необходимо создавать органы и инструменты, которые позволяли бы анализировать практику применения нашим противником технологий цветных революций и когнитивных воздействий, и формировать свою коллективную систему упреждения и реагирования на гибридные и информационные угрозы. По принципам созданной в нашей стране системы обнаружения и предупреждения компьютерных атак, — заключил профессор.
Григорьев также назвал Русскую православную церковь Московского патриархата последней «скрепой», соединяющей Россию и Украину. Именно поэтому идет борьба с этой «мягкой силой», ставшей частью противостояния по управлению сознанием целых наций, считает профессор.