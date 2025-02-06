Госдума рассмотрит сокращение числа экзаменов ГИА

Госдума может 11 февраля рассмотреть в первом чтении законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9 классе в пяти регионах. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава профильного комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых.

Согласно законопроекту, для получения аттестата будет достаточно сдать два экзамена — по русскому языку и математике. Сейчас для этого требуется сдача четырех экзаменов. В случае принятия документа нововведения испытают на территории пяти субъектов РФ — в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Северной Осетии.

Как сообщает Telegram-канал «Вы слушали маяк», Белых отметила, что главное для депутатов — чтобы каждый ребенок понимал, какие у него есть возможности в дальнейшем образовании и планы на будущее.

«Все дети разные и даже те, кто выбрал четыре экзамена, но у них не заладилось, то они все равно могут получить аттестат об окончании девяти классов на основе сдачи двух обязательных госэкзаменов», подчеркнула глава комитета.

Парламентарий добавила, что изменения должны быть комфортными для детей, ведь они должны определиться с экзаменами до 1 марта. Кроме того, законопроект направлен на поддержку тех, кто выбрал путь обучения в средних профессиональных организациях.