Госдума рассмотрит сокращение числа экзаменов ГИА

Госдума может 11 февраля рассмотреть в первом чтении законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9 классе в пяти регионах. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава профильного комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых.

Согласно законопроекту, для получения аттестата будет достаточно сдать два экзамена — по русскому языку и математике. Сейчас для этого требуется сдача четырех экзаменов. В случае принятия документа нововведения испытают на территории пяти субъектов РФ — в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Северной Осетии.

Как сообщает Telegram-канал «Вы слушали маяк», Белых отметила, что главное для депутатов — чтобы каждый ребенок понимал, какие у него есть возможности в дальнейшем образовании и планы на будущее.

« В с е д е т и р а з н ы е и д а ж е т е , к т о в ы б р а л ч е т ы р е э к з а м е н а , н о у н и х н е з а л а д и л о с ь , т о о н и в с е р а в н о м о г у т п о л у ч и т ь а т т е с т а т о б о к о н ч а н и и д е в я т и к л а с с о в н а о с н о в е с д а ч и д в у х о б я з а т е л ь н ы х г о с э к з а м е н о в » , — п о д ч е р к н у л а г л а в а к о м и т е т а .

Парламентарий добавила, что изменения должны быть комфортными для детей, ведь они должны определиться с экзаменами до 1 марта. Кроме того, законопроект направлен на поддержку тех, кто выбрал путь обучения в средних профессиональных организациях.