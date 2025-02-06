Госдума рассмотрит сокращение числа экзаменов ГИА
Госдума может 11 февраля рассмотреть в первом чтении законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9 классе в пяти регионах. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава профильного комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых.
Согласно законопроекту, для получения аттестата будет достаточно сдать два экзамена — по русскому языку и математике. Сейчас для этого требуется сдача четырех экзаменов. В случае принятия документа нововведения испытают на территории пяти субъектов РФ — в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Северной Осетии.
Как сообщает Telegram-канал «Вы слушали маяк», Белых отметила, что главное для депутатов — чтобы каждый ребенок понимал, какие у него есть возможности в дальнейшем образовании и планы на будущее.
«Все дети разные и даже те, кто выбрал четыре экзамена, но у них не заладилось, то они все равно могут получить аттестат об окончании девяти классов на основе сдачи двух обязательных госэкзаменов», — подчеркнула глава комитета.
Парламентарий добавила, что изменения должны быть комфортными для детей, ведь они должны определиться с экзаменами до 1 марта. Кроме того, законопроект направлен на поддержку тех, кто выбрал путь обучения в средних профессиональных организациях.