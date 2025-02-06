Бывший заместитель Тархова сообщил, что экс-мэр Самары редко покидал дом
Бывший мэр Самары Виктор Тархов редко покидал дом в Самаре в связи с состоянием здоровья, поэтому его исчезновение взволновало многих знающих его людей. Об этом сообщил ТАСС бывший заместитель Тархова в годы его работы мэром Александр Кузнецов.
"Приблизительно раз в два месяца мы общались. Последний раз это было 23 ноября. Перед Новым годом я ему позвонил, чтобы поздравить, он не ответил. <...> Подумал, может, не хочет [разговаривать], может, как-то занят", - отметил собеседник агентства.
По его словам, через некоторое время ему начали звонить друзья Тархова, которые тоже не могли связаться с ним.
Кузнецов опроверг сообщения, что незадолго перед исчезновением Тархов приехал из Финляндии.
"В 2021 году летом он сильно заболел ковидом, очень сильно. Его еле вытащили доктора. После этого он очень сильно похудел, более чем на 30 кг. И организм у него не восстанавливался до сих пор. <...> Он из дома-то не выходил, он на машине не мог ездить, возила его супруга", - добавил он.
Собеседник добавил, что внучка Тархова, которая арестована по уголовному делу, проживала отдельно.