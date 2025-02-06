Бывший заместитель Тархова сообщил, что экс-мэр Самары редко покидал дом

Бывший мэр Самары Виктор Тархов редко покидал дом в Самаре в связи с состоянием здоровья, поэтому его исчезновение взволновало многих знающих его людей. Об этом сообщил ТАСС бывший заместитель Тархова в годы его работы мэром Александр Кузнецов.

" П р и б л и з и т е л ь н о р а з в д в а м е с я ц а м ы о б щ а л и с ь . П о с л е д н и й р а з э т о б ы л о 2 3 н о я б р я . П е р е д Н о в ы м г о д о м я е м у п о з в о н и л , ч т о б ы п о з д р а в и т ь , о н н е о т в е т и л . < . . . > П о д у м а л , м о ж е т , н е х о ч е т [ р а з г о в а р и в а т ь ] , м о ж е т , к а к - т о з а н я т " , - о т м е т и л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

По его словам, через некоторое время ему начали звонить друзья Тархова, которые тоже не могли связаться с ним.

Кузнецов опроверг сообщения, что незадолго перед исчезновением Тархов приехал из Финляндии.

" В 2 0 2 1 г о д у л е т о м о н с и л ь н о з а б о л е л к о в и д о м , о ч е н ь с и л ь н о . Е г о е л е в ы т а щ и л и д о к т о р а . П о с л е э т о г о о н о ч е н ь с и л ь н о п о х у д е л , б о л е е ч е м н а 3 0 к г . И о р г а н и з м у н е г о н е в о с с т а н а в л и в а л с я д о с и х п о р . < . . . > О н и з д о м а - т о н е в ы х о д и л , о н н а м а ш и н е н е м о г е з д и т ь , в о з и л а е г о с у п р у г а " , - д о б а в и л о н .

Собеседник добавил, что внучка Тархова, которая арестована по уголовному делу, проживала отдельно.