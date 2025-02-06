Омбудсмен: найденного на обочине в Подмосковье младенца ранее забрала из дома бабушка

Одиннадцатимесячную девочку, найденную на обочине дороги в подмосковном Раменском, забрала бабушка и убежала с ней из дома. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"Несколько недель назад к ним в Подмосковье переехала бабушка, проходила необходимое ей лечение под наблюдением мамы девочки. Накануне ночью бабушка по каким-то причинам взяла малышку и убежала из дома", - сказала омбудсмен.
Она уточнила, что семья ребенка многодетная, в поле зрения системы профилактики не попадала.
"Это конечно большое счастье, что девочка осталась жива. <...> Несмотря на переохлаждение, чувствует себя хорошо, но пока побудет под наблюдением врачей", - сказала Мишонова.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения ребенка на обочине дороги в Раменском. В подмосковной прокуратуре отметили, что обнаружен 11-месячный ребенок без теплой одежды и без сопровождения взрослых, в настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.