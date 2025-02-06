Омбудсмен: найденного на обочине в Подмосковье младенца ранее забрала из дома бабушка

Одиннадцатимесячную девочку, найденную на обочине дороги в подмосковном Раменском, забрала бабушка и убежала с ней из дома. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

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" Н е с к о л ь к о н е д е л ь н а з а д к н и м в П о д м о с к о в ь е п е р е е х а л а б а б у ш к а , п р о х о д и л а н е о б х о д и м о е е й л е ч е н и е п о д н а б л ю д е н и е м м а м ы д е в о ч к и . Н а к а н у н е н о ч ь ю б а б у ш к а п о к а к и м - т о п р и ч и н а м в з я л а м а л ы ш к у и у б е ж а л а и з д о м а " , - с к а з а л а о м б у д с м е н .

Она уточнила, что семья ребенка многодетная, в поле зрения системы профилактики не попадала.

" Э т о к о н е ч н о б о л ь ш о е с ч а с т ь е , ч т о д е в о ч к а о с т а л а с ь ж и в а . < . . . > Н е с м о т р я н а п е р е о х л а ж д е н и е , ч у в с т в у е т с е б я х о р о ш о , н о п о к а п о б у д е т п о д н а б л ю д е н и е м в р а ч е й " , - с к а з а л а Мишонова.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения ребенка на обочине дороги в Раменском. В подмосковной прокуратуре отметили, что обнаружен 11-месячный ребенок без теплой одежды и без сопровождения взрослых, в настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.